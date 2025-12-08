Muchos ejemplares, con pocas ventas

Guadalajara, Jal.- “No mames, no lo compraría”, “A poco ese wey escribe”, “ha de ser un libro muy interesante”, fueron algunos de los comentarios que se escucharon en el stand de la editorial Planeta de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la mesa de novedades, donde el pasado jueves 4 de diciembre llegó el libro “Grandeza” del expresidente Andrés M. López Obrador.

El libro que se esperaba hasta el viernes 5 de diciembre llegó antes al encuentro librero en Guadalajara, tan solo tres días después de que López Obrador anunciara el lanzamiento editorial a través de un video en redes sociales.

De acuerdo con Planeta, la distribución no sólo fue en FIL sino en librerías de Guadalajara. “Hay suficientes ejemplares tanto para el stand como para clientes como Gandhi, Gonvill y El Sótano”, indicó personal de la editorial.

Del jueves al viernes, la pila era de alrededor de 14 libros, pero al día del cierre de la feria había siete y se sumaron diez pilas de 18 libros cada una, pegadas al área de cajas. Es decir, había en el stand 180 libros de “Grandeza” puestos a la vista de todos los visitantes, junto con otros 100 de “¡Gracias!”, el anterior título del ex presidente.

En contraste, el libro “Diario de una transición histórica”, de la presidenta Claudia Sheinbaum, publicado en octubre, sólo mereció una pila en la mesa de novedades que, hasta ayer domingo, era de 14 ejemplares.