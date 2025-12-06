logo pulso
Muere madre de estudiante de Ayotzi

Por El Universal

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Muere madre de estudiante de Ayotzi

Chilpancingo, Gro.- Al mediodía del jueves murió doña Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Caballero Sánchez, uno de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos por policías, militares y presuntos criminales la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Doña Genoveva murió después de que sufrió una descompensación debido a la diabetes que padecía. Fue ingresada a una clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pero no la pudieron estabilizar.

Con el fallecimiento de doña Genoveva suman cuatro padres y dos madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que han muerto sin volver a ver a sus hijos.

En febrero de 2018 murió a consecuencia de un cáncer la señora Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo Rodríguez Bello; en agosto de 2021, por Covid-19 falleció don Saúl Bruno García, padre de Saúl Bruno Rosario; un mes después, también por el coronavirus, murió el señor Bernardo Campos Cantor, padre de José Ángel Campos Cantor; en agosto de 2022, don Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora Venancio y en mayo de 2025 don Donato Abarca Beltrán, padre Luis Ángel Abarca Carrillo.

