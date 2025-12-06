Muere madre de estudiante de Ayotzi
Chilpancingo, Gro.- Al mediodía del jueves murió doña Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Caballero Sánchez, uno de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos por policías, militares y presuntos criminales la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Doña Genoveva murió después de que sufrió una descompensación debido a la diabetes que padecía. Fue ingresada a una clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pero no la pudieron estabilizar.
Con el fallecimiento de doña Genoveva suman cuatro padres y dos madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que han muerto sin volver a ver a sus hijos.
En febrero de 2018 murió a consecuencia de un cáncer la señora Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo Rodríguez Bello; en agosto de 2021, por Covid-19 falleció don Saúl Bruno García, padre de Saúl Bruno Rosario; un mes después, también por el coronavirus, murió el señor Bernardo Campos Cantor, padre de José Ángel Campos Cantor; en agosto de 2022, don Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora Venancio y en mayo de 2025 don Donato Abarca Beltrán, padre Luis Ángel Abarca Carrillo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Tren Maya causó daño irreversible
El Universal
Informe civil da cuenta de las afectaciones de la “magna obra”