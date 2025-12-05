“No acaba el tratado con EU y Canadá”

Ciudad de México.- Al confirmar su participación en el sorteo para definir los grupos de la Copa FIFA 2026, en Washington, D.C., la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció reuniones breves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional reaccionó al planteamiento que hizo el miércoles el presidente Trump sobre que su país buscará dejar atrás el T-MEC y buscar otro acuerdo comercial para Norteamérica, y dijo que el acuerdo actual continuará.

La Mandataria federal informó que se trasladaría este jueves mismo a Washington en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional para el sorteo de la definición de los grupos de la Copa FIFA 2026, a celebrarse el viernes.

Sheinbaum Pardo comentó que ante este evento prevé tener un pequeño encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, así como con connacionales en esa ciudad de Estados Unidos.

“Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña porque es de corto tiempo por el evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney, y después del evento”, detalló la Mandataria federal.

Afirmó que lo que le mueve a conocer y reunirse por primera vez con Trump, y con Carney, es mostrar un símbolo de paz y amistad entre las tres naciones, así como poder acordar el rumbo de acuerdos comerciales.

“El estar los tres juntos es un símbolo, y además un símbolo de amistad, porque nosotros lo que queremos es paz y amistad entre nuestros pueblos”, dijo.

Sheinbaum Pardo reaccionó también a los dichos del mandatario estadounidense, quien sugirió dejar el T-MEC y buscar un nuevo acuerdo con México y Canadá: “Digamos que tenemos el pendiente del tema comercial. Él también dice a veces, por eso no hay que tomar todo, porque dijo: ‘Termina el tratado’, pero en realidad no termina. Hay una revisión, pero no es cierto que termine el próximo año, pero bueno, en su visión, lo plantea de esta manera, pero también plantea que puede haber otro tratado, pero bueno, es parte de su forma de comunicar”, expresó.

“El T-MEC es muy importante para los tres países y, además, es la garantía de la competitividad de esta región frente al mundo entero”, declaró la Presidenta Sheinbaum.