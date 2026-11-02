No daré ni un paso atrás, dice Grecia Quiroz

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Uruapan, Mich.- La voz de Grecia Quiroz retumbó desde el templete instalado en la Plaza Morelos cuando se dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum. No habló como adversaria política, advirtió, sino como una mujer a la que le arrebataron a su esposo y como una madre que tuvo que explicar a sus hijos por qué su padre no volvería a casa.

"Señora presidenta, le pido justicia para Carlos Manzo, no una justicia a medias, no una justicia de discursos", expresó ante miles de personas que este domingo llegaron al centro de Uruapan para recordar al alcalde asesinado hace un año y exigir alto a la violencia.

La multitud había recorrido las calles desde el monumento al general Lázaro Cárdenas. Entre los asistentes había habitantes de distintos municipios de Michoacán y visitantes de otras entidades. La Marcha por la Justicia y la Paz transcurrió de manera tranquila, sin incidentes. Su destino fue la plaza donde el 1 de noviembre de 2025 el alcalde fue asesinado.

Durante el mitin se escuchó una consigna que convirtió el nombre del alcalde en reclamo: "¡Carlos, escucha, esta es tu lucha!". También se alzaron los gritos de "¡Justicia, justicia!".

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Al dirigirse a quien fue su compañero de vida, confesó que todavía quisiera escuchar su voz, sentarse con él a la mesa y abrazarlo. "No daré ni un paso atrás y seguiré honrando tu memoria todos los días de mi vida", prometió.

Antes de que Grecia tomara el micrófono, ella junto con la madre de Carlos Manzo, la señora Angélica Diana Rodríguez, develó una estatua en homenaje al alcalde asesinado en ese mismo espacio.

A un año del crimen, su viuda regresó para exigir que se investigue no sólo a quienes lo ejecutaron, sino a quienes dieron la orden de que el crimen se realizara.

"Hoy no estoy aquí para dar ningún discurso político", comenzó. Su mensaje, sin embargo, fue una exigencia directa al poder. Pidió una investigación "exhaustiva, independiente, transparente y sin límites impuestos por intereses políticos o personales". Y fue más lejos: si las pruebas conducen a personas con poder político o económico, dijo, la investigación no debe detenerse.

La marcha concluyó en paz y la exigencia quedó resonando en la plaza. "Que nunca más defender nuestros ideales nos pueda costar la vida", pidió Quiroz. Después lanzó las palabras con las que despidió a la multitud: "México merece justicia, México merece paz".