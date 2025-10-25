No habrá impunidad en el caso Segalmex: Presidenta

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no habrá impunidad ante actos de corrupción, como el caso Segalmex del sexenio pasado, en el que hubo un desfalco por cerca de 15 mil millones de pesos.

“No hay impunidad. Con mucha claridad decimos que no hay impunidad frente a cualquier acto de corrupción”, sentenció.

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, destacó que 27 exfuncionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se encuentran en la cárcel por su participación en este caso de corrupción, además de que hay varias órdenes de aprehensión.

Al preguntarle si hay acusaciones formales contra Ignacio Ovalle Fernández, entonces director general de Segalmex, la funcionaria indicó que lo está revisando la Fiscalía General de la República (FGR). “Son como 27 funcionarios, exfuncionarios, en cárcel del caso (...) Segalmex nada más”.

“¿Pero son directores y jefes de área?”, le cuestionan,

“No, está el que era en su momento el Oficial Mayor”, respondió la secretaria.

“¿Y el director de Segalmex, que fue quien firmó los documentos?”, se le insistió.

“Lo está revisando la fiscalía. Y hay muchas órdenes de aprehensión además de esa”.

“¿Sabe si hay algo en contra de Ignacio Ovalle?”

“Hay que preguntarle al fiscal [Alejandro Gertz Manero]”, dijo.

Antes, Raquel Buenrostro presentó un historial de irregularidades en los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) durante los sexenios de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Al ser un fideicomiso es más opaco su uso de los recursos, porque los fideicomisos no tenían tantas reglas”, dijo.