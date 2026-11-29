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En patrullajes preventivos por distintas colonias de Soledad, la Guardia Civil Municipal arrestó a tres hombres, luego de haber sido sorprendidos en posesión de drogas, presuntamente para autoconsumo.

Se trata de José "N", de 35 años; Miguel "N", de 49 años; y Alfredo "N", de 38 años, quienes, de acuerdo con información proporcionada por la Policía, son señalados por su probable participación en delitos contra la salud. patrullajes preventivos en el municipio.

En las primeras intervenciones, las cuales tuvieron lugar en las colonias Hogares Obreros y Primera de Mayo, los agentes detectaron a José "N" y Miguel "N" en plena vía pública alterando el orden público y en posesión de bolsas con presunta marihuana, por lo que fueron detenidos en el lugar.

También, durante patrullajes en la colonia Genovevo Rivas Guillén Norte, se detuvo a Alfredo "N", luego de que entre sus pertenencias los oficiales le encontraron una dosis con supuesta metanfetamina.

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La corporación informó que estas personas fueron trasladadas a la comandancia municipal para sus respectivas certificaciones médicas y, posteriormente, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

En su informe, la Guardia Civil Municipal refrendó su compromiso de mantener presencia preventiva en las distintas calles y avenidas de la demarcación.