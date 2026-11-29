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Los celulares pueden ser afectados por aplicaciones y programas que ponen en riesgo nuestra información almacenada, por ejemplo, fotografías, contraseñas y conversaciones.

Y aunque éste es un peligro latente, de acuerdo con los expertos de Malwarebytes, existen señales para detectar la presencia de amenazas digitales como los virus.

Si quieres saber más sobre el tema, sigue leyendo

¿Cómo saber si tu celular está infectado por un virus?

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Aunque pareciera silencioso, un malware puede ser detectado con sencillas alertas, empezando por la aparición de ventanas emergentes y anuncios publicitarios, incluso cuando no estás utilizando ninguna aplicación o navegando por Internet.

También presta atención a la batería; si se descarga más rápido de lo normal, si el teléfono se sobrecalienta sin motivo aparente o si las apps se cierran repentinamente, el dispositivo podría estar infectado.

Otro indicador son las aplicaciones que no recuerdas haber descargado o bien, detectar un mayor consumo de datos móviles.

Al detectar una o varias de estas señales, lo mejor es revisar el software del celular para detectar el virus y eliminarlo.

¿Cómo eliminar un virus en Android?

En Android, lo mejor para deshacerse de un virus es usar Google Play Protect, herramienta de seguridad que analiza las apps para identificar posibles amenazas:

Abre Google Play Store

Pulsa tu fotografía de perfil, ubicada en la parte superior derecha

Selecciona "Play Protect"

Entra a "Configuración" y comprueba que esté activada la opción "Analizar apps con Play Protect"

Regresa a la pantalla anterior y pulsa "Analizar"

Cuando la herramienta encuentra una aplicación peligrosa, en seguida muestra una advertencia y la opción de inhabilitarla o eliminarla.

Otro procedimiento que te recomendamos realizar es checar las apps instaladas desde los Ajustes del teléfono: entra a "Aplicaciones" y desinstala aquellas que no reconozcas o que hayas descargado poco antes de notar las señales de alerta.

¿No logras eliminar las apps sospechosas? Inicia tu teléfono con el modo seguro, lo que evita la ejecución de terceros temporalmente y facilita la identificación de programas maliciosos.

¿Cómo eliminar un virus en iPhone?

Los dispositivos de Apple también cuentan con mecanismos de protección para detectar las aplicaciones instaladas. De hecho, su mismo sistema operativo puede impedir que se abra una app de terceros cuando la identifica como riesgosa.

Así que, si recibes una advertencia, elimina la aplicación directamente o bien, hazlo desde la pantalla de inicio, manteniendo presionado su ícono, seleccionando "Eliminar app" y confirmando la acción.

Como segunda medida, te recomendamos checar los perfiles de configuración instalados:

Abre la Configuración del celular

Selecciona "General"

Entra a "Administración de dispositivos y VPN"

Ve si existe algún perfil que no reconozcas; de ser así, verifica su procedencia antes de eliminarlo -algunos pueden pertenecer a organizaciones, escuelas o empresas-.

Si el problema continúa, los expertos recomiendan restablecer el equipo a la configuración de fábrica. Dicha medida elimina las aplicaciones y todos los datos almacenados, por lo que es importante hacer una copia de seguridad previa.