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El frío también forma parte de la jornada laboral de quienes trabajan en las inmediaciones del Centro Histórico. Carlos Hernández, organillero de la zona de Bellas Artes, explicó que para soportar las bajas temperaturas utiliza doble chamarra y ropa de abrigo, pues comienza su jornada desde las 8:00 horas.

Carlos Hernández y las tradiciones navideñas en Bellas Artes

Con 25 años de desempeñarse en este oficio, aseguró que las actividades navideñas representan una oportunidad para que los visitantes se acerquen a las tradiciones mexicanas y conozcan el trabajo de los organilleros.

"Los esperamos aquí con los brazos abiertos (...) para apoyarnos entre nosotros y para que no se acaben las tradiciones", expresó mientras caía el atardecer en Bellas Artes.

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Adaptación de vendedores ambulantes al frío en el Centro Histórico

Metros más adelante, se encontraba la vendedora que dijo llamarse "Amiguita Teo", quien bien equipada con gorro, chamarra y guantes en su silla de ruedas, afirmó que las bajas temperaturas incitan a la ciudadanía a acudir al Centro Histórico.

"Cobijandome, cubriéndome lo más que se pueda, así vendo siempre con alegría", comentó la vendedora ambulante al explicar que, con el paso del tiempo, se ha acostumbrado a trabajar en estas condiciones, aunque reconoció que el frío se siente con mayor intensidad durante estos días.

La comerciante, quien ofrece productos como paletas, cigarros y chicles, comentó que permanece en las calles hasta que disminuye la afluencia de personas, por lo que durante eventos como el desfile navideño suele extender su horario.

Pronóstico oficial de bajas temperaturas y heladas en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pronosticó temperaturas de entre uno y tres grados, con posibles heladas por la mañana del domingo en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.