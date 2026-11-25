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Después de una década alejado de los foros de Televisa, Patricio Borghetti regresó a la empresa donde comenzó a desarrollar su carrera profesional. Su participación en la séptima temporada de "¿Quién es la máscara?", donde interpretó a Alex Loro, marcó un reencuentro con una televisora a la que guarda especial cariño.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Borghetti reconoció que volver a los estudios donde inició su trayectoria en México fue una experiencia emotiva, especialmente porque durante esos 10 años desarrolló buena parte de su carrera en TV Azteca, donde se convirtió en uno de los rostros de Venga la Alegría.

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"Televisa fue donde empecé mi carrera, donde empecé a construir mi nombre. Volver después de 10 años a hacer un proyecto aquí sí fue muy emocionante para mí", compartió.El argentino explicó que su decisión de participar en el programa no estuvo motivada por la intención de conseguir una nueva oportunidad laboral, sino por el entusiasmo de formar parte de un formato que admira. En esa decisión también influyeron su esposa, Odalys Ramírez, y el productor Miguel Ángel Fox."Lo pensé más en función de ser parte de un proyecto que admiro mucho... Ella (Odalys) fue la que me contagió primero el amor por Quién es la Máscara y me decía, ´A ti te iría increíble porque cantas´... Y entonces cuando Miguel Ángel Fox, que es el productor que yo conozco de hace muchos años y ya me había tocado trabajar con él, me invitó y pues no lo dudé", señaló.El reencuentro con Televisa también representa un momento significativo en la trayectoria del conductor. Borghetti llegó a la empresa en 1999, donde participó en distintos proyectos de actuación y música, entre ellos "DKDA: Sueños de juventud".Tras 17 años de trabajar en esa televisora, en enero de 2017 se incorporó a TV Azteca como conductor de Venga la Alegría. En aquel momento, explicó que su salida de Televisa se dio en buenos términos y que estaba agradecido por las oportunidades que había recibido durante su estancia.Más allá de las oportunidades laborales, el conductor aseguró que actualmente tiene otras prioridades. Luego de años de jornadas diarias en televisión, busca encontrar un equilibrio entre su carrera y su vida familiar, por lo que, hasta el momento, no tiene interés en incorporarse a un proyecto permanente.