Cae hijo de "El Contador"; cierran frontera de Matamoros

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Fuerzas Federales detuvieron en Matamoros un objetivo prioritario vinculado con un grupo de la delincuencia organizada, informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas por lo que se registraron bloqueos y quema de vehículos.

La dependencia dio a conocer que el detenido fue extraído de la zona y trasladado para su puesta a disposición ante las autoridades correspondientes.

Derivado de estos hechos, se registraron bloqueos y quema de vehículos en diversos puntos de Matamoros y Río Bravo, así como el cierre de carreteras hacia Reynosa y Progreso.

Trascendió que el detenido es Axel "N", señalado como hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias "El Contador".

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El Departamento de Policía de Brownsville informó que todos los cruces internacionales con Matamoros permanecerán cerrados debido a la inseguridad que prevalece del lado mexicano.

Aparte, Omar García Harfuch confiró que se trata de Axel Alfredo "N", alias "Axel", identificado como segundo al mando de la célula delictiva "Ciclones", del Cártel del Golfo.

Está relacionado con homicidios, secuestro, extorsión y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos. "También es señalado como responsable de la agresión contra integrantes de SSPC, ocurrida el pasado 17 de mayo, en la que lamentablemente perdió la vida un compañero y varios más resultaron heridos", dijo Harfuch.

Durante la acción se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. El detenido fue trasladado a la Ciudad de México.