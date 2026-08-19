UNAM reporta 37% de ausentismo en examen control 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prevé que poco más de 36 mil aspirantes hayan presentado el examen de control presencial, aplicado en cuatro sedes del país, una cifra que equivale a alrededor de 63% de los casi 58 mil 800 jóvenes convocados con el objetivo de repetir la evaluación de ingreso a licenciatura después de las irregularidades detectadas en línea.

UNAM prevé ausentismo del 37% en examen control 2026

Durante una conferencia de prensa hecha en el Palacio de los Deportes, el rector Leonardo Lomelí Vanegas informó que hasta el octavo de los nueve turnos programados en la Ciudad de México se tenía registro de 30 mil 463 sustentantes y estimó que la cifra final superaría los 36 mil e inclusive podría acercarse a 37 mil en las sedes de Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana.

"Estaríamos por arriba de los 36 mil, tal vez 37 mil estudiantes", indicó.

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De confirmarse dicha proyección, alrededor de 22 mil aspirantes convocados no habrían acudido a la prueba presencial. La asistencia final se ubicaría en aproximadamente 63% del universo convocado, mientras que el ausentismo rondaría 37%.

En sedes foráneas, la Máxima Casa de Estudios reportó previamente ausencias cercanas a 30% de los aspirantes registrados, en medio de los costos y traslados que implicó repetir la prueba de manera presencial.

El examen de control fue aplicado a los aspirantes convocados por la Comisión Técnica creada por la Universidad Nacional para revisar el proceso de admisión 2026, luego de detectar resultados atípicos en la primera aplicación en línea. La medida buscó validar que los puntajes obtenidos correspondieran a los conocimientos de los sustentantes.

Los resultados del examen de control serán analizados en los próximos días y la UNAM prevé publicar la asignación definitiva de lugares antes de que acabe agosto.

Desafíos presupuestales y ampliación de sedes en la UNAM

Además, la Máxima Casa de Estudios analiza ampliar las sedes de aplicación de sus exámenes de admisión a la educación superior y aumentar su matrícula, pero enfrenta un obstáculo: lleva más de ocho años sin crecimiento real en su presupuesto, reconoció el rector Leonardo Lomelí Vanegas al concluir el segundo turno del examen de control para licenciatura.

Al ser cuestionado acerca de la posibilidad de abrir más espacios para estudiantes y aplicar mayores medidas de austeridad, el rector señaló que a pesar de que el presupuesto universitario ha recibido incrementos equivalentes a la inflación, en los hechos la institución dispone de menos recursos debido a que la inflación observada suele ser mayor a la prevista.

"La Universidad ha hecho un esfuerzo de austeridad en los últimos años, importante. Tenemos más de ocho años en los cuales el presupuesto no ha crecido en términos reales", afirmó Lomelí.

Pese a ello, aseguró que la institución ha logrado mantener e incluso ampliar su capacidad de atención.

"El año pasado lo aumentamos en el bachillerato. En este año habíamos hecho un esfuerzo por aumentar la licenciatura. Vamos a ver cuándo cierran las cifras de este año, pero yo considero que sí estaremos por encima del ingreso del año pasado", señaló.

Uno de los cambios que la Universidad analiza tras la crisis generada por la prueba de ingreso en línea es el regreso a las pruebas presenciales. De concretarse, la UNAM buscaría ampliar su cobertura territorial para acercar las evaluaciones a más aspirantes del país.

Lomelí reveló que durante el examen de control hubo solicitudes con el objeto de habilitar una sede en Mérida, Yucatán, opción que no pudo concretarse en esta ocasión, pero que podría retomarse en futuras convocatorias.

"Si se decidiera regresar a la presencialidad, consideraríamos también la ciudad de Mérida, para todos los estudiantes de la península de Yucatán que estén interesados en ingresar a la universidad", explicó.

El rector también sostuvo que una vía para atender la creciente demanda de educación superior consiste en orientar a los aspirantes hacia carreras con baja demanda, donde aún existen espacios disponibles que en ocasiones quedan vacantes.

Con relación a las necesidades presupuestales de la Universidad, precisó que los recursos adicionales no serían para reforzar los exámenes de admisión, sino para ampliar la infraestructura educativa y de investigación.

"Se necesitan más recursos más bien para aumentar la infraestructura educativa y también para la infraestructura de investigación, sobre todo para renovar equipos que muchas veces se vuelven obsoletos muy rápido", destacó.

Inclusive, explicó que para la aplicación del examen de control la Universidad utilizó equipos propios y recibió apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que prestó tabletas utilizadas previamente en la encuesta intercensal.