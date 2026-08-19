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Cinco menores intoxicados por gomitas de marihuana

Cinco niños de entre 5 y 13 años fueron hospitalizados en Durango tras ingerir gomitas con marihuana en un domicilio.

Por El Universal

Agosto 19, 2026 05:30 p.m.
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Cinco menores intoxicados por gomitas de marihuana
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      DURANGO, Dgo., agosto 19 (EL UNIVERSAL).- David García, delegado de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes en Lerdo, Durango, confirmó que cinco menores de edad resultaron intoxicados al consumir gomitas de marihuana.

      Detalles confirmados

      Detalló que ayer martes se recibió un reporte de Seguridad Pública respecto al ingreso de tres menores al Hospital General de Lerdo, y dos más a la clínica 46 del Seguro Social en Gómez Palacio, y esta mañana se reportó en los estudios que resultaron positivos al reactivo de la marihuana.

      Se trata de menores de 13, 9, 5 y dos de 6 años, quienes son vecinos e ingirieron las golosinas, aparentemente en un domicilio.

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      Acciones de la autoridad

      "El Hospital General nos reporta que están bajo los efectos de lo que consumieron. Están estables y en observación. Al ser menores y consumir esa droga, su organismo no tiene la misma reacción que el de un adulto", comentó el delegado.

      David García añadió que recién interpuso la denuncia en el Centro de Justicia de Niñas Niños y Adolescentes para solicitar la intervención del médico legista.

      Agregó que será la Fiscalía la que realice las diligencias y recabe datos de prueba, pues existe la posibilidad de que se configure el delito de omisión de cuidados.

      "Eso lo determinará la fiscalía. Al momento en que ellos consumen dentro de un domicilio, los padres deben estar al tanto de lo que consumen", comentó el funcionario.

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