Muere elemento de PC en incendio

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Ciudad de México.- Un fuerte incendio se registró ayer por la tarde en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (Edomex), provocado por pipas de diésel. Bomberos lograron controlar el fuego tras varias horas de trabajo; sin embargo, tres personas resultaron lesionadas y una más perdió la vida durante el evento.

En un comunicado publicado a las 19:44 horas, el Gobierno de Tlalnepantla informó que los cuerpos de emergencia lograron controlar el siniestro por completo, y añadió que tres trabajadores fueron trasladados al Hospital de Lomas Verdes para recibir atención médica a causa de quemaduras.

"Lamentablemente, un elemento de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos que se encontraba fuera de la zona del incendio presentó problemas de salud y fue trasladado al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios [ISSEMYM] donde perdió la vida", anunció.

Durante las labores para extinguir el incendio Protección Civil de Tlalnepantla hizo un llamado a la ciudadanía a evitar la zona, así como a tomar rutas alternas y permitir el ingreso de las unidades de emergencia que se desplazan hasta el lugar del fuerte incendio.

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"Lo que se está quemando son algunas pipas que contienen diésel. Lo estamos conteniendo, evitando que se propague el fuego. Está trabajando todo nuestro equipo de bomberos y viene más personal de los municipios aledaños para contener y evitar que se propague", informó Genaro Israel Anita Gutiérrez, director de Protección Civil.

El funcionario afirmó que se tenía control alrededor de las empresas ubicadas en la zona industrial y reafirmó el llamado a la población civil para no acercarse y permitir el libre tránsito.

La densa nube de humo provocada por el incendio se alzó por varios kilómetros y pudo observarse desde puntos lejanos.

Ante la falta de información durante los primeros minutos del hecho, se generó gran incertidumbre sobre el origen del fuego e incluso se llegó a especular que era alguna de las fábricas o negocios ubicados en la zona lo que estaba envuelto en llamas.