Oposición: “Morena es un narcopartido”

Ciudad de México.- Gritos, pancartas, acusaciones de narcogobierno y amenazas de desafuero empañaron la entrega del Primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum al Poder Legislativo.

El acto protocolario del 1 de septiembre inició de manera pacífica, derivada de un pacto de civilidad que posteriormente fue roto por el grupo parlamentario de Morena.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entró al salón de plenos en punto de las 17:00 horas. La entrega del informe duró menos de 10 minutos, y Rodríguez Velásquez no ofreció ningún mensaje.

Posteriormente comenzó el análisis del informe, lo que abrió paso al debate entre los grupos parlamentarios.

Los demonios se desataron ahí cuando pasó a tribuna el senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien fue interrumpido seis veces por la bancada oficialista.

“Jamás en la historia de este país habíamos visto una estrategia sistemática de persecución política contra los opositores”, declaró. “¡Fuera, fuera!”, le gritaron los guindas.

“El terrorismo de Estado que encabeza el gobierno de Morena constituye la más grave amenaza para la paz, la seguridad y la integridad territorial”, dijo.

“¡Es un honor estar con Obrador!”, respondieron los morenistas en una segunda interrupción. “Morena no es un partido, ustedes son un cártel que pactó con los criminales”, insistió Moreno.

Pero en menos de cinco minutos, el dirigente del PRI volvió acompañado de otros diputados armados con pancartas con las leyendas: “Respeto a los derechos humanos”, “Morena, dictadura terrorista”, “No al narcogobierno de Morena”, así como bocinas con el sonido de patrullas y ambulancias, las cuales fueron reproducidas en plena sesión.

La sesión concluyó tras casi tres horas de debate y se citó para este martes a las 12:00 horas.