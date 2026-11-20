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El despacho Vega, Mac Gregor, Arellano informó que representa legalmente a una adolescente de 15 años que presentó una denuncia por el delito de violación contra el actor Vadhir Derbez ante la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un comunicado difundido este viernes 20 de noviembre, la firma señaló que respetará la reserva del proceso y continuará aportando datos de prueba a las autoridades.

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Asimismo, aclaró que esta denuncia corresponde a un procedimiento distinto al relacionado con una modelo estadounidense, que se hizo público en mayo de 2026 y fue presentado ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.De acuerdo con el despacho, los presuntos hechos relacionados con la adolescente habrían ocurrido en septiembre de 2026. Al respecto, los abogados señalaron: "Seguiremos actuando por vías legales correspondientes y aportando los datos de prueba con los que contamos para respaldar el dicho de la víctima".La firma también lamentó que, cuando una víctima decide alzar la voz, se les someta a cuestionamientos que pueden revictimizarla."Expresamos nuestra solidaridad con todas las víctimas que deciden enfrentar un proceso legal porque hacerlo exige valor y una enorme fortaleza interior", expresó.Los representantes legales agregaron que la familia atraviesa un momento doloroso mientras intenta retomar su vida después de lo ocurrido."Después de un hecho de esta magnitud que ha afectado la vida de una adolescente. Por ello, pedimos respetuosamente a los medios de comunicación que se conduzcan con sensibilidad y responsabilidad", señalaron.También indicaron que su función es trabajar con profesionalismo y confiar en las instituciones.¿Qué dijo Vadhir Derbez sobre las acusaciones?La mañana de este viernes 20 de noviembre, Vadhir Derbez reapareció en redes sociales para referirse a los señalamientos en su contra. El actor rechazó las acusaciones de forma general.Sobre la denuncia que, de acuerdo con el despacho, fue presentada ante la FGR, afirmó que no ha recibido una notificación formal y que, si existe algún procedimiento en su contra, lo atenderá conforme a la ley.Hasta ahora, el caso de la modelo es el único procedimiento legal del que el actor ha reconocido tener conocimiento formal.