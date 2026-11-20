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A cuatro años de la muerte de Jason David Frank, el actor que dio vida a Tommy Oliver, uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia "Power Rangers", su hija Jenna lo recordó con un emotivo mensaje en redes sociales, en el que expresó cuánto le ha costado aprender a vivir sin él.

La joven actriz, quien compartió pantalla con su padre en una de sus últimas producciones, reconoció que su ausencia sigue siendo dolorosa y que el vínculo que tenían era muy especial, pues además de ser su papá, era su mejor amigo y una de las personas con las que compartía los momentos más importantes de su vida.

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"Hace 4 años, mi vida cambió para siempre. No puedo ni describir lo sola que me siento sin ti. Papá, has sido mi mejor amigo desde que era pequeña; siempre nos reíamos juntos. Mi vida ha perdido su brillo desde que te fuiste", escribió.Jenna recordó que, desde aquel 19 de noviembre de 2022, ha tenido que aprender a vivir sin la presencia de su padre, mientras su vida ha experimentado cambios que le hubiera gustado compartir con él."He intentado aprender a vivir sin ti aquí. ¡Han cambiado tantas cosas! ¿Puedes creer que ahora me encantan los sándwiches con extra de pepinillos?", expresó con nostalgia, al recordar las complicidades que tenían.La actriz también describió el vínculo entre ambos como algo irrepetible y agradeció a Jason David Frank por la vida que le dio, así como por el amor y la protección que recibió durante su infancia."El vínculo entre un padre y una hija es único. Fuiste mi primer protector, mi primer amor. Nunca podré agradecerte lo suficiente por haberme dado una vida tan hermosa", escribió.El orgullo de compartir pantalla con su padreJenna también recordó el estreno de una película en la que tuvo la oportunidad de interpretar a la hija de Jason David Frank, experiencia que, aseguró, le hubiera encantado compartir con él en vida y conocer su reacción ante los resultados del proyecto."Siento tu presencia en todas partes con el estreno de nuestra nueva película; habría dado cualquier cosa por ver tu reacción. Me siento muy afortunada de haber interpretado a tu hija", expresó.La joven destacó el alcance que tuvo la producción, que llegó a más de 600 cines en Estados Unidos y otros países, además de alcanzar buenos resultados comerciales y tener sus formatos físicos disponibles en tiendas."Estoy tan, tan orgullosa de ti; tu sueño se hizo realidad. Eres un alma tan especial; nunca he conocido a nadie como tú. Atesoro quién eres y los recuerdos que creamos juntos", añadió.El mensaje que compartió tras la muerte de Jason David FrankEl 19 de noviembre de 2022, cuando se confirmó la muerte del actor a los 49 años, por suicidio, Jenna también le dedicó unas palabras en redes sociales, en las que dejó ver el profundo dolor que enfrentaba por la pérdida de su padre.En aquel momento, lo describió como mucho más que una figura paterna: era su compañero, su confidente y la persona con quien había construido innumerables recuerdos."Nunca pensé que vería este día... especialmente no tan pronto. Eres más que mi papá, eres mi mejor amigo. Hicimos todo juntos. Literalmente, viajamos por el mundo, reímos juntos, lloramos juntos. Estoy tan, tan rota", escribió entonces.La actriz confesó lo difícil que era asimilar su ausencia y expresó cuánto lo extrañaba, al tiempo que recordó las enseñanzas que le dejó y el impacto que tuvo en la vida de miles de personas."Te extraño, te extraño, te extraño. No puedo comer, no puedo dormir, solo te quiero aquí. Te amo más de lo que podría describir. Eres la luz de mi mundo. La razón por la que empujo tanto. Me has enseñado tantas cosas. Has tocado y curado a tantas personas", publicó.Jenna también reconoció el cariño que el público sentía por su padre y dijo que conocer el impacto que tuvo en otras personas la hacía sentirse orgullosa."El mundo entero te ama. Ver el impacto que tuve en el mundo me hace la persona más feliz del mundo. Ahora eres mi mayor ángel guardián. Te amamos pops hasta que nos volvamos a ver", concluyó su mensaje, firmado como "Tu niña Jenna".Jason David Frank falleció el 19 de noviembre de 2022, a los 49 años, su interpretación de Tommy Oliver, primero como el Ranger Verde y posteriormente como el Ranger Blanco, lo convirtió en uno de los rostros más queridos de la saga "Power Rangers", en la que participó durante varias generaciones.