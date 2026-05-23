Padece Cuautla por extorsiones

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Cuernavaca, Mor.- La extorsión en Cuautla y otros municipios de la zona oriente es tan redituable que hasta hombres de la tercera edad, montados en bicicleta, visitan a comerciantes y entregan papelitos con números telefónicos y amenazas de muerte. Las víctimas temen por su vida y apoquinan la cantidad pedida, bajo la amenaza de sufrir atentados armados o de encontrar sus negocios incendiados.

Basta escuchar el nombre de Júpiter Araujo, líder del Cártel del Pacífico, para cerrar el círculo de intimidación y doblegar a las víctimas, dicen familiares de comerciantes extorsionados.

Júpiter Araujo, alias El Barbas, es aliado del Cártel de Sinaloa y es el hombre que desató el Operativo Enjambre en Morelos y la detención del alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano, así como la fuga del edil de Cuautla, Jesús Corona, tras su reunión en un jardín del municipio de Totolapan, altos del estado de Morelos.

Hasta este pasado viernes, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) había ejecutado siete de las 10 órdenes de aprehensión obtenidas de un juez contra alcaldes y políticos surgidos de la alianza PRI-PAN-PRD-RSP, Movimiento Ciudadano (MC) y Morena por delitos de delincuencia organizada y extorsión.

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Se informó que el exedil de Yecapixtla Irving Sánchez Zavala es acusado de apropiarse de un pozo de agua para un fraccionamiento habitacional.

Los registros más recientes de la Fiscalía General del Estado (FGE) cifran en 279 denuncias recibidas por el delito de extorsión en estos primeros cinco meses del presente año. En ese mismo periodo, pero de 2024, las autoridades tramitaron 147 acusaciones, y en 2025, en igual lapso, 143 denuncias. El comparativo en los últimos tres años arroja un aumento de casi 100% en el número de denuncias.

En los primeros cinco meses del año 2025, la fiscalía estatal detuvo a 94 personas por ese delito y resolvió 96 asuntos, mientras que en el mismo periodo, pero del año 2026, la Agencia de Investigación Criminal detuvo a 96 personas, y el Ministerio Público resolvió 198 casos.

Sobre el operativo federal realizado, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar afirmó que la dependencia trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para combatir el delito de extorsión en esta entidad.