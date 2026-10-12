Beca Rita Cetina: ¿quién recibe su pago hoy?

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- La Beca Universal Rita Cetina continúa con la entrega de apoyos económicos para estudiantes de secundaria pública. Este lunes 12 de octubre, un nuevo grupo de familias recibirá su depósito, mientras se acerca la fecha para solicitar la incorporación al programa durante el próximo periodo de inscripciones.

Pago escalonado según inicial del apellido

La dispersión se realiza de forma escalonada, de acuerdo con la inicial del primer apellido de la persona titular de la tarjeta del Banco del Bienestar. Además, las familias que buscan registrar a sus hijos deben tomar nota de las fechas anunciadas para finales de octubre y principios de noviembre.

Pago a beneficiarios con apellido M este 12 de octubre

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Este lunes corresponde el pago a los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra M. El depósito se realiza a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, vinculada a la madre, el padre, el tutor responsable o la persona titular registrada para recibir el apoyo.

Julio León Trujillo, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), recordó que la entrega del dinero mantiene un calendario organizado por la letra inicial del primer apellido del titular de la tarjeta. Con este mecanismo, las autoridades buscan distribuir los recursos de manera ordenada y evitar aglomeraciones.

Este depósito corresponde al primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027, que comprende septiembre y octubre. El programa tiene como propósito contribuir a los gastos educativos de los estudiantes de nivel básico inscritos en planteles públicos.

Montos y registro para nuevo periodo

¿Cuánto paga la Beca Rita Cetina? El monto que recibe cada familia depende de la cantidad de estudiantes de secundaria registrados en el programa. Cuando hay un solo alumno beneficiario, el apoyo es de 1,900 pesos por familia durante el bimestre.

La cantidad aumenta en 700 pesos por cada estudiante adicional. De esta manera, las familias con dos alumnos registrados reciben 2,600 pesos, mientras que aquellas con tres beneficiarios obtienen 3,300 pesos.

Las familias que todavía buscan incorporar a sus hijos al programa deben tener presente la siguiente fecha: el nuevo periodo de inscripción está previsto del 26 de octubre al 6 de noviembre.

La convocatoria contempla a estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas. El procedimiento se realizará por internet, una vez que hayan concluido las asambleas informativas organizadas en los planteles escolares.

Para completar la solicitud, las familias deberán ingresar al portal oficial www.becaritacetina.gob.mx y acceder mediante su cuenta Llave MX.

Por ello, quienes tengan previsto registrar a sus hijos deberán estar atentos a las indicaciones de sus escuelas y preparar el acceso necesario para realizar el trámite dentro del periodo establecido.

El próximo registro también contempla a los alumnos de primaria, para quienes se ha anunciado un apoyo económico anual de 2,500 pesos por estudiante.

Este recurso está destinado a contribuir con los gastos escolares de las familias, especialmente para la compra de útiles y uniformes. A diferencia del apoyo bimestral señalado para los estudiantes de secundaria, en primaria se contempla una entrega anual por cada alumno beneficiario.