Palacio Nacional y Catedral amanecen blindados con vallas de 3 metros previo a marcha del 25N

El Gobierno reforzó el perímetro histórico tras los incidentes de la marcha pasada

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 08:18 a.m.
A
Palacio Nacional y Catedral amanecen blindados con vallas de 3 metros previo a marcha del 25N

Esta mañana de lunes, Palacio Nacional y Catedral Metropolitana amanecieron totalmente blindados con vallas metálicas de cerca de tres metros de altura, ante la marcha de mañana martes por el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres.

Las vallas abarcan desde la calle Seminario hasta la esquina de Corregidora, justo en la esquina del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Además, el frente de Catedral y su costado derecho se encuentran con vallas.

Destaca que la colocación de estas vallas ocurre a poco más de una semana en que en la marcha de la Generación Z, manifestantes derribaron este tipo de vallas y en donde se registraron actos de violencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Colectivas feministas han convocado a una marcha mañana martes, a las 16:00 horas, del Monumento de las Mujeres que luchan al Zócalo capitalino.

