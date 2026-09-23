Canciller Velasco defiende participación en Grupo Núcleo LGBTI de la ONU

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Ante señalamientos de estar en "el punto más bajo de la diplomacia mexicana" por su participación en el Grupo Núcleo LGBTI de la ONU, el canciller Roberto Velasco Álvarez respondió a los críticos que calificó de "retrógrados", señalando que la aceptación de la diversidad es parte central de todo diálogo sobre derechos humanos.

Participación de México en Grupo Núcleo LGBTI de la ONU

En redes sociales, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que el lunes pasado participó en este grupo de trabajo, el cual México copreside junto a Noruega.

"Nos acompañaron otros 25 países, órganos de la propia ONU y representantes de la sociedad civil global. En ese marco, reiteré principios que son parte de nuestra Constitución y marco legal, así como de la Carta de Naciones Unidas", indicó Velasco Álvarez.

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El canciller refrendó su defensa en valores como la libertad y el respeto, la no discriminación, la igualdad y la dignidad de todas las personas, hecho que definió como "algo normal en la comunidad internacional y en una democracia".

Contexto y reacciones en la Asamblea General de la ONU

Además, recordó que México todavía no ha emitido ningún pronunciamiento desde la tribuna del Debate General de la Asamblea General de Naciones Unidas, debido a que tiene programada su participación el próximo viernes 25 de septiembre por la tarde.

Cabe resaltar que apenas ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en su discurso en la Asamblea General que México es "el epicentro de la violencia de los cárteles", en un aforo donde se encontraba presente el canciller Velasco junto a la delegación nacional.

Aunque el republicano destacó la relación con el gobierno de la presienta Claudia Sheinbaum Pardo y reconoció grandes avances en seguridad, calificó a los grupos del crimen organizado como "enemigos, en guerra con la civilización" que deben "ser asesinados, exiliados o detenidos".

Durante la reunión del grupo de Naciones Unidas, el secretario Velasco resaltó que los derechos de la comunidad LGBT+ permanecen bajo amenaza, en donde los discursos de odio y la desinformación siguen amenazando la dignidad, la seguridad y el bienestar de millones.

"Para México, las sociedades inclusivas que aspiran a una prosperidad compartida son sociedades fuertes y resilientes. La dignidad humana trasciende todas las fronteras y nuestro compromiso con la igualdad no debe conocer excepciones", destacó el lunes durante su intervención.