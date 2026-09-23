Sheinbaum defiende participación del canciller Velasco en la ONU

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Sin dar una razón, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que no era el momento para asistir a la 81 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, y confirmó su asistencia a la APEC en noviembre en China.

Sheinbaum defiende participación del canciller Velasco en reunión LGBTIQ+ de la ONU

En su conferencia mañanera de este miércoles 23 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo defendió la participación del canciller Roberto Velasco en la reunión del Grupo LGBTIQ+ de Naciones Unidas, que busca garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades de todas las personas de la diversidad sexual.

Ante los dichos del mandatario estadounidense Donald Trump en la ONU de que México "es el epicentro de la violencia de los cárteles", la mandataria federal explicó que el secretario de Relaciones Exteriores no ha participado en la Asamblea y por eso no ha habido un pronunciamiento.

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"¿Por qué no considero pertinente asistir a la Asamblea General?", se le preguntó.

"Hay momentos y momentos donde uno decide ir y no ir. Y consideré que no era un momento para asistir a la Asamblea, tampoco fui al año pasado", respondió al mencionar que en noviembre asistirá a la APEC en China.

"Voy a ir en noviembre a la APEC, ahí sí, porque la APEC la recibe en México en el 2028, entonces vamos a recibir; voy a ir a China en noviembre porque ahí vamos a recibir, digamos, la estafeta para realizar la APEC en el 28", comentó.

Postura de México sobre multilateralismo y derechos humanos en la ONU

En el Salón Tesorería, recordó que la visión de México es la que tiene que ver con "la igualdad de los estados y eso significa el llamado multilateralismo". Volvió a rechazar el bloqueo comercial a Cuba, y reiteró la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.

Insistió la titular del Ejecutivo federal en el fortalecimiento de la ONU y recordó que nuestro país apoyó a Michelle Bachelet en su intención de llegar a la secretaría general de Naciones Unidas.

"Por cierto, Roberto Velasco no ha participado todavía en la Asamblea, porque ayer lo criticaban mucho de una reunión a la que fue, que tenía que ver con los derechos de las personas LGBT. Y él fue que esta mesa, digamos, paralela que había, pero él no ha participado todavía en la Asamblea, creo que el viernes va a participar apenas", expuso.

Sobre el informe sobre desapariciones en México que se va a analizar en la ONU, la Presidenta aseguró que se ha "hablado mucho" con el Comisionado y con el secretario general de Naciones Unidas, así como con "distintas áreas".

"Porque no se reconoció una parte importante que hicimos el año pasado, de todo el cambio a las leyes; la alerta nacional que tenemos y otras acciones de atención a colectivos de buscadores; el aumento en el presupuesto de la Comisión de Búsqueda, en fin, varios temas", dijo Sheinbaum al recordar que se rechazó el informe.