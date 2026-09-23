Detienen a alcalde de Juchitán por presuntos vínculos con delincuencia
Policías municipales exigen la liberación del alcalde bloqueando carreteras en protesta.
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Elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvieron al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y delitos de alto impacto.
Detalles confirmados
Junto con él, fueron detenidas otras tres personas que hasta el momento no han sido identificadas.
Según información extraoficial, hay otros 10 objetivos prioritarios de la región del Istmo de Tehuantepec, entre los que estarían involucrados funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
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Impacto en la comunidad
Hasta el momento, no hay información oficial de las causas por las que fue detenido el edil de Juchitán de Zaragoza.
Por el momento, Miguel Sánchez Altamirano se encuentra detenido en Ciudad Ixtepec y será trasladado vía aérea fuera del estado de Oaxaca.
En reacción, elementos de la policía municipal de Juchitán de Zaragoza bloquean los accesos carreteros al municipio para exigir la liberación del presidente municipal, conocido también como Miguel "Quetu".
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