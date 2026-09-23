Hallan sin vida a estudiante de la BUAP en Puebla

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PUEBLA, Pue., septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- El joven estudiante universitario Hugo Alejandro Hernández Tello, reportado como desaparecido desde el pasado 5 de septiembre en la ciudad de Puebla, fue hallado muerto en un río de la zona metropolitana.

Restos encontrados en río Alseseca

Los restos del estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) aparecieron en estado de descomposición en el interior del río Alseseca, a la altura de la colonia Lomas de San Miguel de la capital poblana.

Determinan causas de muerte

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Horas después, la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que el cuerpo pertenecía al estudiante de 25 años y descartó que su muerte haya sido producto de algún ataque.

"El dictamen médico forense determinó como causa de muerte traumatismo cráneo facial. Conforme a la valoración de las lesiones, estas son compatibles con un mecanismo de caída, sin que se identificaran otras lesiones en el cuerpo", precisó el organismo.

La FGR expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de Hugo Alejandro N., ante la "su irreparable pérdida", y manifestó su respeto y solidaridad en este momento.

Y anunció que mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y continuará con las diligencias correspondientes conforme a derecho.

Reacción de la BUAP

La BUAP lamentó el fallecimiento de su estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas.

"Hoy la BUAP acompaña con profundo pesar a su familia, a sus seres queridos y a todas las personas que durante estos días mantuvieron la esperanza de encontrarlo", expresó en un comunicado de prensa.

El caso de Hugo Alejandro movilizó a sus familiares y amigos, así como a la sociedad civil para poder localizarlo desde que se reportó su desaparición.