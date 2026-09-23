Siguen cerca de 14 obras capitalinas pendientes de autorización

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La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las primeras 14 obras municipales que permanecían detenidas ante la falta de respuesta de la Contraloría General del Estado se dio después de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí acudiera al máximo tribunal para reclamar las omisiones administrativas, explicó el síndico Víctor Hugo Salgado Delgadillo.

Actualmente, de acuerdo con información de la Dirección de Obras Públicas, existen alrededor de otras 14 obras pendientes de autorización.

Salgado Delgadillo detalló que el Ayuntamiento presentó la controversia constitucional el pasado 4 de agosto, al considerar que las trabas administrativas podían afectar el ejercicio fiscal, el patrimonio y la autonomía municipal.

Posteriormente, entre el 15 y el 20 de agosto, un acuerdo entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde Enrique Galindo permitió destrabar las primeras 14 obras por las que el municipio había recurrido a la SCJN.

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Sin embargo, la resolución del máximo tribunal llegó hasta el pasado viernes 17 de septiembre, cuando ordenó a la Contraloría General del Estado pronunciarse, en un plazo de cinco días, sobre las solicitudes de autorización de esos proyectos.

El síndico señaló que, para entonces, algunas de aquellas primeras 14 obras ya habían sido liberadas, mientras que actualmente permanecen pendientes alrededor de 14 proyectos más, entre nuevas obras y etapas distintas de trabajos anteriores.

El funcionario señaló que estos nuevos pendientes se encuentran en distintas zonas de la capital y que algunos requerimientos ya fueron desahogados por el Ayuntamiento.

En otros casos, dijo, los proyectos se encuentran listos para obtener la autorización correspondiente y posteriormente iniciar los procesos de licitación.

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Atribuyó los retrasos a trámites administrativos y señaló que el municipio ha mantenido el seguimiento de los procedimientos mientras transcurren los tiempos jurídicos.

Salgado Delgadillo reconoció que las demoras tendrán algún impacto en el programa de obra pública de este año, particularmente en el proyecto del Saucito, considerado como una de las obras principales de la administración municipal y que será aplazado para el próximo año.

No obstante, sostuvo que la obra pública no se ha detenido y que actualmente se tienen más de 70 obras entre las que ya fueron entregadas y las que están en proceso de ejecución.

Respecto a los recursos que permanecen sin ejercer, el síndico aseguró que serán destinados a las obras correspondientes y que el Ayuntamiento prevé ejercerlos antes del cierre del ejercicio fiscal.

Precisó que los proyectos pendientes involucran recursos de distinto origen, entre ellos municipales, federales y combinados, mientras la SCJN continúa con el análisis de fondo de la controversia sobre las facultades de la autoridad estatal y la autonomía del Ayuntamiento.