Senado pospone hasta nuevo aviso dictaminación de reforma a Ley de IE

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Ante la falta de acuerdos, las comisiones unidas de Economía y Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, pospusieron, hasta nuevo aviso, la sesión prevista para este miércoles en la que se discutiría y votaría el dictamen de la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Inversión Extranjera (IE).

Senado pospone dictamen de reforma a Ley de Inversión Extranjera

La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno, destacó que la principal inconformidad de la oposición es que dicha propuesta "trata de poner en manos de los militares la (revisión de la) inversión extranjera".

Dijo que es inaceptable abrirle a los militares un espacio a partir de la Ley de Inversión Extranjera para que tengan derecho a voz, voto, "en prácticamente todos los temas que lleguen a buscar la inversión en la extranjera".

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Oposición critica participación militar en reforma a Ley de IE

"A nosotros nos parece que en áreas de la seguridad está bien, que seamos cuidadosos, que abramos la participación a áreas de seguridad, nos parece que es importante, pero en casos muy específicos, y una vez que se determine un grado de riesgo, lo que creemos que no debiera darse es abrir la puerta para que de aquí en adelante las fuerzas armadas, el ejército, forme parte permanente del comité que toma las decisiones sobre la inversión extranjera en nuestro país".

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene entre otros objetivos incorporar a mandos de seguridad, Fuerzas Armadas, al SAT y a la FGR en la evaluación y contención de riesgos a la seguridad nacional ante la llegada de capital foráneo.