Adal Ramones prohíbe mencionar a Galilea Montijo en La Granja VIP

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Galilea Montijo no da de qué hablar únicamente por ser la conductora de "La casa de los famosos México", en Televisa, también porque hablan de ella en el programa de la competencia, en "La Granja VIP", de TV Azteca, el nombre de la conductora de 53 años está en dos de los realities más vistos de México.

Conflicto en La Granja VIP por mención de Galilea Montijo

La también conductora del matutino "Hoy" fue mencionada en "La Granja VIP", conducido por Adal Ramones, quien ordenó a los granjeros que no mencionaran el nombre de Gali tras una discusión que se dio entre Julio Camejo y Rafael Mercadante.

La polémica comenzó durante una gala de eliminación de "La Granja VIP", cuando Rafael Mercadante intentaba convencer a Julio Camejo de mantener una alianza entre los actores, Camejo rechazó la propuesta y cuestionó la manera en que Mercadante se refería a las mujeres.

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Orden de Adal Ramones para evitar menciones a Galilea Montijo

En medio de la discusión, Camejo lo confrontó por haberle contado a Kunno que había visto desnuda a Galilea Montijo, quien además es amiga del actor. El enfrentamiento subió de tono y Camejo le reclamó que la dignidad de una mujer depende también de que un hombre guarde silencio sobre ese tipo de situaciones.

Mercadante respondió que el comentario se lo había hecho únicamente a Kunno y aseguró que no se estaba burlando de Galilea. El intercambio provocó reacciones en redes sociales, especialmente porque Galilea Montijo conduce "La Casa de los Famosos México", reality que compite directamente con "La Granja VIP".

Tras el altercado entre Julio Camejo y Rafael Mercadante, Adal tuvo que ser claro para que no se volviera a mencionar as Montijo.

"Advertí, Julio, que la conversación era de ustedes dos, no tienes por qué mencionarla", expresó Adal tajante ante la explicación de Camejo.

"Entiendo el punto", respondió Camejo, a lo que Adal agregó:

"No estoy hablando de otro programa, no, estoy hablando de que ustedes tienen que decirse lo que opinan uno al otro sin mencionar a una persona tercera".

En redes, el hecho ha dado mucho de qué hablar, pues Galilea no sólo ha generado conversación por conducir "La casa de los famosos México", sino por salir a la luz en una discusión del reality contrario.