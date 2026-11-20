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Cerca de 18 mil peluches "pirata" de personajes animados como "Hello Kitty", "Picachú", "Don Cangrejo", "Stich", entre otros, fueron detectados por personal de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), en conjunto con la Marina, FGR y la SSPC, en dos contenedores de la aduana del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Acciones de la autoridad

La acción fue resultado del seguimiento a diversas carpetas de investigación, en las que se identificó mercancía que reproducía personajes de marcas reconocidas, sin que se acreditara su autenticidad, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En el primer contenedor, precisó, el personal localizó 6 mil 188 peluches de un personaje animado extraterrestre y 2 mil 120 piezas de otro personaje de caricatura.

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Y en el segundo contenedor se identificaron 7 mil 250 peluches de diversos personajes animados, 900 piezas de "Hello Kitty" y mil 500 de "Bob Esponja".

Detalles confirmados

Para dar un total de 17 mil 958 piezas de peluches, las cuales fueron identificadas y separadas durante las labores de desconsolidación de los contenedores, en presencia y bajo la conducción de la Fiscalía General de República.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la mercancía fue detectada antes de su despacho aduanero, en ejercicio de las facultades establecidas en el Reglamento Interior de la ANAM.

Debido a la falta de espacio disponible en el almacén del recinto fiscalizado, los artículos asegurados permanecen en sus contenedores de origen, bajo guarda y custodia, hasta que la autoridad ministerial determine su situación jurídica, agregó en un comunicado.