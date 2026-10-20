Pemex reporta aumento del 48% en incidentes de seguridad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- El índice de frecuencia de incidentes de seguridad en las instalaciones de Pemex aumentó 48% en el primer semestre contra el mismo periodo de 2025, de acuerdo con información de la petrolera.

Incidentes en Pemex aumentan 48% en primer semestre

Ayer informó que, a las 11:15 horas, se registró fuego en la plataforma no tripulada Abkatún-H.

Detalles confirmados sobre el incendio en Abkatún-H

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El reporte oficial señala que el incidente ocurrió en una plataforma sin personal a bordo, lo que permitió una respuesta inmediata sin riesgos humanos.