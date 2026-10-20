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Pemex reporta aumento del 48% en incidentes de seguridad

El fuego registrado en la plataforma no tripulada Abkatún-H ocurrió a las 11:15 horas, informó Pemex.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 08:43 a.m.
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Pemex reporta aumento del 48% en incidentes de seguridad
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- El índice de frecuencia de incidentes de seguridad en las instalaciones de Pemex aumentó 48% en el primer semestre contra el mismo periodo de 2025, de acuerdo con información de la petrolera.

      Incidentes en Pemex aumentan 48% en primer semestre

      Ayer informó que, a las 11:15 horas, se registró fuego en la plataforma no tripulada Abkatún-H.

      Detalles confirmados sobre el incendio en Abkatún-H

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      El reporte oficial señala que el incidente ocurrió en una plataforma sin personal a bordo, lo que permitió una respuesta inmediata sin riesgos humanos.

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