Pemex reporta aumento del 48% en incidentes de seguridad
El fuego registrado en la plataforma no tripulada Abkatún-H ocurrió a las 11:15 horas, informó Pemex.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- El índice de frecuencia de incidentes de seguridad en las instalaciones de Pemex aumentó 48% en el primer semestre contra el mismo periodo de 2025, de acuerdo con información de la petrolera.
Incidentes en Pemex aumentan 48% en primer semestre
Ayer informó que, a las 11:15 horas, se registró fuego en la plataforma no tripulada Abkatún-H.
Detalles confirmados sobre el incendio en Abkatún-H
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El reporte oficial señala que el incidente ocurrió en una plataforma sin personal a bordo, lo que permitió una respuesta inmediata sin riesgos humanos.
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