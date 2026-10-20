Sedena despliega más de 11 mil elementos por fenómenos meteorológicos

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- El Gabinete de Seguridad informó que para atender a la población afectada por los diversos fenómenos meteorológicos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y la Guardia Nacional (GN) desplegaron, desde el 8 de octubre, 11 mil 276 elementos, ocho helicópteros, 979 vehículos y maquinaria pesada para aplicar el Plan DN-III-E en ocho estados del país.

Acciones de la autoridad

A través de redes sociales, explicó que, como parte de estas acciones, se ha evacuado a 5 mil 625 personas hacia zonas seguras y albergues, distribuido 4 mil 137 despensas y 50 mil 750 litros de agua, limpiado 150 viviendas y espacios públicos y liberado caminos.

Detalles confirmados

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Detalló que en el Valle de México, mil 415 elementos, cinco aviones y seis helicópteros permanecen listos para brindar apoyo donde sea necesario y reforzar la atención en las entidades afectadas.

Además, destacó que el gobierno de México mantiene capacidades operativas y recursos estratégicos para responder ante emergencias, con el compromiso de salvaguardar la vida y el bienestar de las familias mexicanas.