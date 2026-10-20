logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sedena despliega más de 11 mil elementos por fenómenos meteorológicos

Se evacuaron más de 5 mil personas y se distribuyeron despensas y agua en zonas afectadas.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 08:42 a.m.
A
Sedena despliega más de 11 mil elementos por fenómenos meteorológicos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- El Gabinete de Seguridad informó que para atender a la población afectada por los diversos fenómenos meteorológicos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y la Guardia Nacional (GN) desplegaron, desde el 8 de octubre, 11 mil 276 elementos, ocho helicópteros, 979 vehículos y maquinaria pesada para aplicar el Plan DN-III-E en ocho estados del país.

      Acciones de la autoridad

      A través de redes sociales, explicó que, como parte de estas acciones, se ha evacuado a 5 mil 625 personas hacia zonas seguras y albergues, distribuido 4 mil 137 despensas y 50 mil 750 litros de agua, limpiado 150 viviendas y espacios públicos y liberado caminos.

      Detalles confirmados

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalló que en el Valle de México, mil 415 elementos, cinco aviones y seis helicópteros permanecen listos para brindar apoyo donde sea necesario y reforzar la atención en las entidades afectadas.

      Además, destacó que el gobierno de México mantiene capacidades operativas y recursos estratégicos para responder ante emergencias, con el compromiso de salvaguardar la vida y el bienestar de las familias mexicanas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sedena despliega más de 11 mil elementos por fenómenos meteorológicos
      Sedena despliega más de 11 mil elementos por fenómenos meteorológicos

      Sedena despliega más de 11 mil elementos por fenómenos meteorológicos

      SLP

      El Universal

      Se evacuaron más de 5 mil personas y se distribuyeron despensas y agua en zonas afectadas.

      Jufed celebra expulsión de Conatrib
      Jufed celebra expulsión de Conatrib

      Jufed celebra expulsión de Conatrib

      SLP

      El Universal

      Jufed celebra expulsión de Conatrib por UIM tras violar independencia judicial con reforma.

      Detienen a César Jáuregui por traición a la patria en Chihuahua
      Detienen a César Jáuregui por traición a la patria en Chihuahua

      Detienen a César Jáuregui por traición a la patria en Chihuahua

      SLP

      El Universal

      Abogados esperan audiencia inicial y vinculación a proceso en caso de traición a la patria.

      CRT suspende más de un millón de líneas celulares terminación 4
      CRT suspende más de un millón de líneas celulares terminación 4

      CRT suspende más de un millón de líneas celulares terminación 4

      SLP

      El Universal

      El proceso de vinculación busca combatir delitos como fraude y extorsión mediante telefonía móvil.