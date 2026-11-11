Anuncia IMSS contratación de 19 mil profesionales en salud

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El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, anunció la contratación de 19 mil 314 profesionales de la salud como parte de las 12 acciones para consolidar el instituto, con las que el gobierno federal busca fortalecer la atención médica gratuita para la población sin seguridad social.

Durante la presentación del plan, ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que el proceso de contratación se realizará en dos fases: la primera del 1 al 30 de noviembre de este año, con cerca de 3 mil incorporaciones, y la segunda a partir de febrero de 2027.

Indicó que el proceso ya comenzó y que, hasta el momento, mil 59 profesionales de la salud están en proceso de contratación. El universo de nuevas plazas contempla médicos especialistas, personal de enfermería especializada y médicos residentes formados en la red educativa del IMSS-Bienestar.

Svarch Pérez señaló que esta contratación forma parte de una estrategia para fortalecer los servicios públicos de salud y ampliar la capacidad de atención en las entidades incorporadas al sistema.

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Como parte de los resultados del instituto, afirmó que desde 2023 las consultas generales aumentaron 55%, al pasar de 37.3 millones a 58.3 millones de atenciones en 2026. En contraste, aseguró que en las ocho entidades que mantienen sus propios servicios estatales el crecimiento fue de 4%.

En cuanto a las consultas de especialidad, reportó un incremento de 105% en los estados incorporados al IMSS-Bienestar, frente a 27% en las entidades que no forman parte del modelo.

El funcionario atribuyó estos resultados a la basificación de 53 mil trabajadores de la salud en 2024, la incorporación de mil 375 médicos especialistas y 7 mil 360 enfermeras y enfermeros especialistas, así como al fortalecimiento de la distribución de medicamentos mediante las denominadas Rutas de la Salud, con las que se han entregado 305 millones de piezas.

Entre las 12 acciones presentadas, Svarch Pérez destacó la estrategia Nacer con Bienestar, enfocada en reducir la mortalidad materna e infantil, particularmente en comunidades rurales y zonas de difícil acceso.

Aseguró que las entidades incorporadas al IMSS-Bienestar registran una mortalidad materna 19% menor respecto a los estados que mantienen sus propios servicios de salud.

"Queremos seguir avanzando en el compromiso de este gobierno con cero muertes maternas evitables y cero muertes infantiles evitables", expresó.

Para alcanzar ese objetivo, anunció el equipamiento de 249 hospitales rurales con 174 áreas de atención obstétrica, 367 cunas de terapia intensiva y 249 sistemas de teleconsulta disponibles las 24 horas, para facilitar la comunicación entre médicos generales, ginecólogos y pediatras.

También se instalarán 249 equipos rosas, que permitirán garantizar la disponibilidad de sangre segura, oxitocina, sulfato de magnesio y otros insumos necesarios para atender emergencias obstétricas.

A ello se sumará el envío de 249 ambulancias de terapia intensiva a esta red hospitalaria.

El plan contempla, además, avanzar en la regularización laboral de más de 118 mil trabajadores del instituto, mediante su incorporación a plazas del IMSS-Bienestar. De ese universo, 21 mil 941 tienen contratos eventuales y 96 mil 7 están pendientes de transferencia, de acuerdo con las cifras presentadas por el funcionario.

Otra de las medidas será la conformación de 78 equipos quirúrgicos itinerantes para atender 296 hospitales rurales. La meta es realizar más de 16 mil cirugías en 120 días, mediante grupos integrados por cirujanos, anestesiólogos y personal de enfermería quirúrgica.

Asimismo, se distribuirán 212 equipos de alta tecnología, entre ellos 125 mastógrafos con inteligencia artificial, 68 tomógrafos de 128 cortes, nueve resonancias magnéticas, siete aceleradores lineales, un angiógrafo y dos equipos de braquiterapia.

El instituto también renovará 14 mil equipos médicos de uso cotidiano, con una inversión superior a 4 mil millones de pesos, además de abrir siete nuevas unidades médicas bajo el modelo clínico-docente.

En materia de infraestructura, se prevé iniciar la construcción o sustitución de cinco hospitales y destinar 3 mil 470 millones de pesos al fortalecimiento de 244 unidades médicas prioritarias.

Para mejorar el abasto, el IMSS-Bienestar prevé distribuir más de 100 millones de piezas de medicamentos durante los próximos 120 días y digitalizar las Rutas de la Salud para conocer los inventarios y las necesidades de cada unidad.

Finalmente, Svarch Pérez anunció la incorporación del expediente clínico electrónico a las 8 mil 812 unidades médicas del instituto y la consolidación de una red de laboratorios en el primer nivel de atención, con la meta de llegar a 8 mil 200 centros de salud.

Actualmente, explicó, 3 mil 600 unidades cuentan con laboratorio y 3 mil 465 tienen instalado el servicio correspondiente, mientras continúa su expansión.

El funcionario sostuvo que las 12 acciones tienen como principio garantizar la gratuidad de los servicios y reducir los gastos de bolsillo de los pacientes, mediante el fortalecimiento de la infraestructura, el personal médico y la capacidad de atención del sistema público de salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que con el Servicio Universal de Salud van a poder atenderse las personas en cualquiera de los tres sistemas de salud, IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE.

"Fueron demasiados años de que no se construyeron hospitales, que no se construyeron centros de salud o que se inauguraban y en realidad no funcionaban", dijo al señalar a gobiernos del pasado.

La mandataria señaló que en las entidades en las que se aplica el IMSS-Bienestar aumentaron las consultas generales en 55%, mientras que en los ocho estados que no entraron a este programa solo aumentaron sus consultas generales en 4%.

Aseguró que "hay más medicamentos ahora", pero "todavía nos falta y vamos avanzando".