Accidente de tráiler paraliza circulación en vía a Matehuala (video)

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Desde la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, la circulación en la carretera a Matehuala, en dirección de norte a sur, permanece prácticamente paralizada debido a un accidente registrado a la altura del kilómetro 69, donde un tráiler se habría volcado y bloqueó los carriles completos de la vialidad.

La unidad también se incendió, pero no se reportan heridos.

El percance ocurrió muy cerca del entronque de la comunidad de El Peyote, donde durante la mañana continúan las labores para retirar la unidad siniestrada. En el lugar se encontraban elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaban labores de abanderamiento para prevenir otros incidentes.

La situación provocó el colapso de la circulación, principalmente de vehículos de carga pesada, cuyos operadores reportaron llevar más de seis horas detenidos sin posibilidad de avanzar. De acuerdo con testimonios de transportistas, la fila de unidades ya se extendía más allá del kilómetro 84.

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Los vehículos permanecen completamente parados, debido a que en ese tramo carretero no existe una ruta alterna que permita a los conductores desviarse y continuar su trayecto, lo que ha prolongado las afectaciones para este sector transportista.

#Video | Accidente de tráiler paraliza circulación en vía #SLP-Matehuala Más información: ?? https://t.co/CD84lLwTYb https://t.co/ovHU9iHEmT — Pulso Online (@pulso_mx) November 11, 2026

Además de transportistas y automovilistas particulares, las afectaciones alcanzaron a líneas de autobuses que circulan desde el norte del país, así como a las que prestan servicio hacia municipios vecinos como Cerritos y Guadalcázar, ya que el congestionamiento también impactó a usuarios del transporte público que esperan autobuses con dirección a San Luis Potosí, sin poder hasta el momento abordar las unidades.