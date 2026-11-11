Sheinbaum respalda a López Beltrán; "es víctima de ataques", dice

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La presidenta Claudia Sheinbaum defendió a Andrés Manuel López Beltrán de ataques por parte de opositores y reconoció que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador salió a dar "su versión" sobre acusaciones graves difundidas en medios de comunicación y cuestionamientos del empresario Ricardo Salinas Pliego.

"Es muy bueno el video de Andrés Manuel López Beltrán, yo lo recomiendo que se vea por dos razones, una, él ha sido víctima de ataques y no había él salido a dar su versión. Entonces es muy importante que se conozca su versión. Y la segunda, que me parece más relevante todavía, es lo que dice de Ricardo Salinas Pliego, porque es la persona que principalmente se ha dedicado, entre otros, a atacar", expresó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 11 de noviembre, la Mandataria federal destacó un video publicado por Andy López Beltrán para defenderse de señalamientos realizados por el empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien también lanzó preguntas sobre sus negocios, relaciones políticas y su patrimonio.

"Entonces responde a las preguntas, pero además da una historia y le hace preguntas a él (...) Sí vale la pena ver el video para que se conozca, pues la historia de cómo hizo su fortuna de quien hoy se presenta como el próximo candidato a la presidencia, porque lo ha dicho él. Hay un libro muy bueno de un reportero de Proceso sobre Salinas Pliego. A ver si está por ahí, de hace como seis años o algo así. Entonces es muy relevante la respuesta", declaró esta mañana.

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En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo recordó que ayer explicó el papel del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para beneficiar a Salinas y Rocha y que se pudiera concretar la empresa Elektra, de la que Salinas Pliego es dueño. Por lo que propuso abrir expedientes de esta medida económica impulsada por Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo en los noventas.

"Salinas y Rocha es una de las empresas que es rescatada por el Fobaproa y se paga a Salinas y Rocha alrededor de... no sé, creo que son 4 mil millones de pesos. No tengo el dato en este momento, pero más o menos. Y después Elektra compra esas acciones a un valor mucho menor de lo que fue rescatada la empresa, 77 millones. Entonces, ¿cómo se rescata con un valor que paga el pueblo y luego se compra muy barata? Por eso hay un beneficio del empresario respecto al Fobaproa", acusó.

Sheinbaum Pardo explicó que esta compra impulsó a Elektra y su expansión por el país, por lo que coincidió con López Beltrán a que se abran archivos y consultará con el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, para saber si es factible o no.

"No sé el secretario de Hacienda, sí es factible hacer eso, que en particular en este caso y otros sería muy bueno que abriéramos sus archivos para que se sepa, pues todos los negocios que se hicieron al amparo del Fobaproa. Pero es muy relevante las preguntas que hace Andrés Manuel López Beltrán a Ricardo Salinas Pliego y es bueno que la responda, 4 mil 160 millones del rescate y después se las compra a 77 millones", reiteró.

La mandataria federal mencionó que hubo un "beneficio obvio" para Salinas Pliego con el Fobaproa, por lo que reconoció a Andy Beltrán de cuestionar cómo consiguió sus riquezas y la televisora TV Azteca: "Pero no es el único cuestionamiento de cómo ha ido haciendo su riqueza y ahí menciona varios temas muy relevantes, muy fuertes. Entonces, sí vale la pena ver el video", dijo.