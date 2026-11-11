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Lluvias y frío para miércoles y jueves, prevé la CEPC

Informó que se monitorea el frente número 5 y se puso a disposición de la ciudadanía un teléfono par emergencias

Por Pulso Online

Noviembre 11, 2026 10:31 a.m.
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Foto: Pulso

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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este día y mañana se pronostican temperaturas de frescas a calurosas por la tarde, bancos de niebla por la mañana, así como probabilidad de lluvias y tormentas a partir de la tarde.

      Esto es causado por el Frente Frío número 5, mismo que propiciará un descenso de temperatura para desde hoy y hasta el jueves, así como un aumento en el potencial de tormentas fuertes.

      Reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp 4442132858 o bien al sistema de emergencias 911.

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