Lluvias y frío para miércoles y jueves, prevé la CEPC
Informó que se monitorea el frente número 5 y se puso a disposición de la ciudadanía un teléfono par emergencias
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este día y mañana se pronostican temperaturas de frescas a calurosas por la tarde, bancos de niebla por la mañana, así como probabilidad de lluvias y tormentas a partir de la tarde.
Esto es causado por el Frente Frío número 5, mismo que propiciará un descenso de temperatura para desde hoy y hasta el jueves, así como un aumento en el potencial de tormentas fuertes.
Reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp 4442132858 o bien al sistema de emergencias 911.
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