Lluvias y frío para miércoles y jueves, prevé la CEPC

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este día y mañana se pronostican temperaturas de frescas a calurosas por la tarde, bancos de niebla por la mañana, así como probabilidad de lluvias y tormentas a partir de la tarde.

Esto es causado por el Frente Frío número 5, mismo que propiciará un descenso de temperatura para desde hoy y hasta el jueves, así como un aumento en el potencial de tormentas fuertes.

Reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp 4442132858 o bien al sistema de emergencias 911.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí