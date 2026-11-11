Liguilla Femenil MX | Horarios y canales del América y Toluca

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Este miércoles, 11 de noviembre, Femenil disputarán el partido de ida en los Cuartos de Final del Apertura 2026. A continuación, el horario y los canales de transmisión para ver el duelo, mismo que se transmitirá por televisión abierta.

América vs Toluca | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por ViX, TUDN, Nu9ve y el canal de YouTube de la Liga Femenil.

América Femenil lidera la temporada regular y defiende título

¿Cómo llegarán América y Toluca Femenil a los Cuartos de Final del Apertura 2026?

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Después de una destacada temporada regular, en la que América Femenil terminó como líder general y en primer lugar del Grupo B con 37 puntos, las Águilas comenzarán la defensa de su corona en la Liguilla del Apertura 2026. Su primer rival será Toluca, que concluyó en el cuarto lugar del Grupo A con 27 unidades.

El partido de ida de los Cuartos de Final se disputará en el estadio Banorte. Previo al encuentro, el técnico azulcrema, Ángel Villacampa, aseguró que su equipo buscará mostrar su mejor versión ante la afición que las acompañará en el Coloso de Santa Úrsula.

"El plan de partido es potenciar las fortalezas que tenemos, ahora estamos en el punto más alto del equipo en todo este trayecto. Toluca es un gran rival, con jugadoras de gran jerarquía y nosotras, jugando de locales en el Azteca, tenemos que ser muy agresivas y potenciar mucho nuestras virtudes", sentenció Villacampa.

Geyse Ferreira, figura clave para América en la Liguilla

Las Águilas llegarán motivadas, tras vencer a Chivas en el Clásico Nacional. El triunfo coronó una fase regular en la que marcaron 63 goles en 14 partidos y recibieron solamente 13 en contra.

"La Liguilla es un parteaguas para todos los equipos y hemos visto que todos empiezan desde cero, empieza una ilusión nueva, entonces nuestro foco está no solamente en dar continuidad, sino afrontar con mucha esperanza esta Liguilla", concluyó el estratega.

En este encuentro, las azulcremas buscarán aprovechar el momento de Geyse Ferreira, quien conquistó el título de goleo del Apertura 2026 con 21 anotaciones.