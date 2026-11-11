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Acusa oposición a Morena de deslindarse de Taddei

Coordinadores parlamentarios cuestionan a Morena por su estrategia.

Por El Universal

Noviembre 11, 2026 06:06 a.m.
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Acusa oposición a Morena de deslindarse de Taddei
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      Coordinadores parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados denunciaron la estrategia del partido Morena para modificar la narrativa relacionada con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la figura de Guadalupe Taddei, presidenta del organismo. Según Elías Lixa, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), esta campaña se plantea como un "intento desesperado por salvar el pellejo" y no modifica la realidad de los hechos. Lixa subrayó que el deseo de cambiar la narrativa no oculta la complicidad de Morena en la corrupción que involucra a Taddei.

      El legislador panista señaló como "absurdo" el esfuerzo de Morena por desviar la atención de su corresponsabilidad en la crisis de credibilidad del INE. Recordó que, entre 2022 y 2023, el partido gobernante tuvo el control del Comité Técnico de Evaluación encargado de la selección de la presidencia del INE, excluyendo la participación de los opositores. Lixa consideró que los cambios en el discurso del partido son una señal de que han perdido claridad y han afectado la integridad de instituciones previamente respetadas.

      Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó a Morena por intentar impulsar "discursos falsos" que minimizan las acusaciones de corrupción en torno a Taddei. Moreira argumentó que esta táctica evidenciaba que el partido no se centra en políticas públicas, sino en narrativas engañosas que buscan legitimar su posición frente a la ciudadanía. Indicó que esta es una de las razones por las que su partido no participará en la aprobación de la convocatoria para seleccionar al próximo presidente del INE.

      Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano, calificó de "irresponsable" la decisión de los morenistas de centrarse en una campaña en redes para deslindarse de Taddei, en lugar de abordar la corrupción dentro del INE. Ortega enfatizó que es un hecho que Taddei pertenece a Morena, ya que fue electa con el apoyo del partido, y cuestionó su incapacidad para afrontar los problemas de fondo. Además, recordó que Morena está en su segundo mandato, reiterando que no debería culpar al pasado por sus actuales carencias.

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      El panorama político en torno al INE y la figura de Guadalupe Taddei sigue generando tensiones entre las distintas fuerzas políticas, a medida que se acerca la necesidad de elegir a un nuevo presidente del organismo electoral.

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