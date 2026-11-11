Organización "Marea Mexicana" convoca marcha para defender al INE

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La organización civil Marea Mexicana está convocando a una marcha el próximo 6 de diciembre para exigirle a Morena y al gobierno "que saque las manos" del Instituto Nacional Electoral (INE), luego del escándalo de corrupción que protagonizó su expresidenta, electa mediante tómbola, Guadalupe Taddei Zavala.

"No nos quedaremos en casa indignados viendo más videos, cada vez más asquerosos, de Taddei quien fue puesta por Morena en el INE para destruirlo, robando a manos llenas con sus socios contratistas. No más ´París a tus pies, chamaquito´", señaló Ana Lucía Medina, vocera de la movilización.

Entre las organizaciones que acudirán al llamado están confirmadas el Frente Cívico Nacional, Sí por México, Marea Rosa y Unidos. Pero la convocatoria es abierta a todo público.

La marcha está convocada para el próximo domingo 6 de diciembre a las 10 de la mañana. La ruta que seguirá será del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia, como algunas anteriores.

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En 2022 y 2023, estas organizaciones marcharon para defender al INE del Plan A del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que consistía en eliminarlo para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reducir de 11 a 7 el número de consejeros electorales y elegir mediante voto popular a los consejeros del INEC.

En 2024 marcharon dos veces más: exigieron elecciones sin intervención del gobierno ni del crimen organizado. "Hoy Morena tiene las manos metidas en el INE. Nuevamente quieren destruirlo. Planean dejarlo sin presupuesto para el siguiente año. Porque Morena no quiere una elección legítima, ellos quieren robarse todo, incluido tu voto", sostiene la organización Marea Mexicana.

"Por eso ahora pedimos: Fuera Morena del INE. Exigimos que regrese a ser un ¡INE Ciudadano YA! Exigimos un INE autónomo. INE plural. INE imparcial y profesional. INE honesto y transparente".

A la marcha se propone que asistan con una bandera y la playera de la selección mexicana de futbol.