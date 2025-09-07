Plantean bloque opositor contra reforma electoral

La senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, dijo que es necesario que en los próximos meses las bancadas de MC, PT y PVEM se sumen a una agenda común con la oposición de cara a la discusión de la reforma electoral presidencial que busca aniquilar la representación de los partidos minoritarios y regresar al esquema de partido único.

En entrevista descartó que pueda conformarse un bloque de contención con el que se creó en las Legislaturas 64 y 65 del Congreso de la Unión, pero si es viable buscar coincidencias, una agenda común para buscar frenar la desaparición o disminución de las candidaturas plurinominales, de los organismos electorales locales, entre otros temas.

Consideró que México en México “ya no estamos en una normalidad democrática, por lo que yo considero que sí es momento de encontrar coincidencias en estas agendas plurales que tienen de manera natural los partidos para tratar de construir una propuesta a la población que contaste en con lo que ha venido haciendo Morena en los últimos 6 años”.

Reconoció que hasta el momento no hay una propuesta formal por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la reforma electoral, pero es muy mal augurio que la comisión creada sea encabezada por Pablo Gómez quien se ha distinguido por su nula apertura al diálogo y porque en esa instancia no participan la oposición, ni expertos.

“La propuesta original del entonces presidente López Obrador del 5 de febrero del 2024 no contemplaba la desaparición de las candidaturas plurinominales, pero la presidenta Sheinbaum si busca esto de forma unilateral, sin reunirse con la oposición o escuchar opiniones más allá de los foros a modo que se organizarán”.

La senadora por Zacatecas, expuso que Morena buscará convencer al PT y PVEM al ofrecerles ser la segunda fuerza en los estados para garantizarles espacios en el Congreso de la Unión, pero serán alianzas coyunturales para tener los votos en la reforma electoral y después los desechará.