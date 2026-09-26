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La DEA vuelve a exhibir al "Mayito Flaco" tras condena de su padre

La agencia estadounidense difundió de nuevo la ficha de Ismael Zambada Sicairos

Por Pulso Online

Septiembre 26, 2026 02:28 p.m.
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La ficha de búsqueda de Zambada Sicairos | (FOTO: DEA)

La ficha de búsqueda de Zambada Sicairos | (FOTO: DEA)

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      Ciudad de México, 26 de septiembre.— La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) volvió a difundir la ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, "El Mayito Flaco", hijo de Ismael "El Mayo" Zambada.

      La publicación ocurre en un momento distinto para el Cártel de Sinaloa: su padre ya fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos y las facciones vinculadas a las familias Zambada y Guzmán mantienen una disputa en Sinaloa.

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      La ficha identifica a Zambada Sicairos como requerido por la justicia federal del sur de California por presunta conspiración para distribuir una sustancia controlada. La DEA señala a México como su último domicilio conocido y advierte que podría estar armado y ser peligroso. La dependencia pide a la población no intentar detenerlo.

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      La agencia retomó su búsqueda en la campaña Fugitive Friday, según el reporte publicado este sábado por InfobaeNo se trata de un cargo recién presentado: el nombre de "El Mayito Flaco" apareció junto al de su padre en una acusación dada a conocer por fiscales de San Diego en enero de 2015. El expediente también incluyó a otro hijo de "El Mayo", Ismael Zambada Imperial, y a Iván Archivaldo Guzmán Salazar. 

      Una búsqueda antigua en una disputa que cambió

      Zambada Sicairos es identificado en reportes sobre el crimen organizado como una de las principales figuras de Los Mayos o La Mayiza, la facción ligada a la familia Zambada. Su nombre adquirió mayor relevancia pública después de la detención de su padre y de Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", en Estados Unidos el 25 de julio de 2024. A partir de entonces se agravó la confrontación entre grupos vinculados a ambas familias en Sinaloa.

      En el frente judicial, la situación de "El Mayo" ya quedó definida. Tras declararse culpable en agosto de 2025 de dirigir una organización criminal y de un cargo relacionado con delincuencia organizada, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 20 de julio de 2026 por un tribunal federal de Nueva York. 

      Del lado de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Joaquín Guzmán López se declaró culpable en diciembre de 2025 de cargos federales de narcotráfico. Sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar seguían requeridos por la justicia estadounidense, de acuerdo con el Departamento de Justicia. 

      La nueva difusión de la ficha pone otra vez el foco sobre "El Mayito Flaco", pero no anuncia su captura ni un cambio en el expediente judicial. La acusación en su contra continúa siendo una imputación: su responsabilidad penal deberá determinarse ante un tribunal.

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