Presentan Plan México a empresarios

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este miércoles con empresarios invitados al Foro Económico Mundial, ante quienes presentó los ejes del Plan México, una estrategia enfocada en fortalecer la inversión pública y privada para impulsar el crecimiento económico y garantizar la soberanía alimentaria y energética.

Durante el encuentro, realizado en Palacio Nacional, la Mandataria destacó que su gobierno mantiene una perspectiva optimista sobre el desarrollo económico del país, sustentada en la consolidación de proyectos estratégicos de infraestructura, innovación tecnológica y transición energética.

“Fortalecemos la inversión pública y privada para alcanzar la soberanía alimentaria y energética. Seguimos optimistas sobre el crecimiento económico de nuestro país”, expresó la presidenta a través de sus redes sociales.

El diálogo con los representantes empresariales —organizado en el marco de las actividades del Foro Económico Mundial en México— buscó reforzar la confianza del sector privado en el entorno económico nacional, así como abrir nuevas oportunidades de cooperación con actores internacionales.

En un comunicado de prensa, Presidencia de la República detalló que la mandataria federal compartió ante empresarios de 17 países el Plan México.