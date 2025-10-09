logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Presentan Plan México a empresarios

Por El Universal

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Presentan Plan México a empresarios

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este miércoles con empresarios invitados al Foro Económico Mundial, ante quienes presentó los ejes del Plan México, una estrategia enfocada en fortalecer la inversión pública y privada para impulsar el crecimiento económico y garantizar la soberanía alimentaria y energética.

Durante el encuentro, realizado en Palacio Nacional, la Mandataria destacó que su gobierno mantiene una perspectiva optimista sobre el desarrollo económico del país, sustentada en la consolidación de proyectos estratégicos de infraestructura, innovación tecnológica y transición energética.

“Fortalecemos la inversión pública y privada para alcanzar la soberanía alimentaria y energética. Seguimos optimistas sobre el crecimiento económico de nuestro país”, expresó la presidenta a través de sus redes sociales.

El diálogo con los representantes empresariales —organizado en el marco de las actividades del Foro Económico Mundial en México— buscó reforzar la confianza del sector privado en el entorno económico nacional, así como abrir nuevas oportunidades de cooperación con actores internacionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un comunicado de prensa, Presidencia de la República detalló que la mandataria federal compartió ante empresarios de 17 países el Plan México.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sobrinos de Ojeda, en red de corrupción
Sobrinos de Ojeda, en red de corrupción

Sobrinos de Ojeda, en red de corrupción

SLP

El Universal

Realizaron dudosas operaciones en efectivo y adquirieron bienes en grandes cantidades

Las farmacéuticas respondieron: Ssa
Las farmacéuticas respondieron: Ssa

Las farmacéuticas respondieron: Ssa

SLP

El Universal

Cinco estados en alerta por lluvias
Cinco estados en alerta por lluvias

Cinco estados en alerta por lluvias

SLP

El Universal

Se pronostican intensas precipitaciones en Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Gro.

Vuelven los seis activistas
Vuelven los seis activistas

Vuelven los seis activistas

SLP

EFE

Entre “¡vivas!” y con flores fueron recibidos los mexicanos