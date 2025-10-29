Presentarán iniciativa para “Ley Trasciende”

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy 29 de octubre del 2025, en la Cámara de Diputados presentarán la iniciativa para expedir la Ley Trasciende, para regular la eutanasia en México y evitar que se criminalice a quienes deciden morir dignamente, que es impulsada por Movimiento Ciudadano, Morena y el Partido del Trabajo, anunció la diputada Laura Ballesteros.

La legisladora emecista confió en que pueda aprobarse en este periodo ordinario de sesiones de la Cámara Baja, y detalló que la iniciativa fue elaborada por Samara Martínez, quien fue desahuciada, y es apoyada por 123 mil ciudadanos.

“Será una iniciativa presentada por distintos grupos parlamentarios, estamos haciendo ese trabajo, está Morena, está el PT, está Movimiento Ciudadano, y creemos y confiamos que se va a poder aprobar. Me preguntan qué cuándo, yo más bien les diría a ellos, y les respondería a ellos la pregunta, ¿cuándo? Porque Samara no tiene su tiempo. Entonces, yo espero que se pueda aprobar en este periodo ordinario”, dijo.

Explicó que Samara tiene 31 años y daño crónico renal. “Le quedan meses de vida, y desde los 20 años, desde hace una década está luchando contra la enfermedad, y hoy está desahuciada”, dijo Ballesteros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Ante esa lógica, ella lo que está buscando es que con la Ley Trasciende, trascender y en vida legarles a las personas que viven todos estos dolores y esta tragedia, en sus familias y en su persona, que tenga la posibilidad de que el Estado no los persiga y no los criminalice por tomar una decisión de morir dignamente”, expresó.

Expuso que el objetivo de regular la eutanasia por medio de una ley, es “garantizar una muerte digna. Y eso es lo que en derecho se va a tratar de buscar”.