Presumen caída de pobreza

Ecatepec, Méx.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la pobreza en el país se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 40 años.

Durante la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar 93 Cerro Gordo, la Mandataria federal destacó los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que muestran que de 2018 a 2024 salieron de la pobreza 13.4 millones de personas, y criticó que a algunos no les gustan estos datos pues están en contra de la autollamada Cuarta Transformación.

Sheinbaum Pardo insistió en que gracias a esos resultados la pobreza se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 40 años.

“Ahora, fíjense nada más, estamos en el porcentaje de población pobre más bajo desde hace 40 años, es decir, que durante 40 años no había disminuido la pobreza en nuestro país, al contrario, se incrementó”, aseguró.

Agregó: “El resultado [del Inegi] muestra que el resultado de la población en pobreza es un porcentaje que es el menor en 40 años, es decir, que las personas viven con mayor bienestar”.

Asimismo, comentó que el modelo neoliberal hizo que desaparecieran diversos servicios públicos con la privatización de instituciones, y en ese sentido señaló que el IMSS o la Secretaría de Educación Pública fueron de las pocas instituciones que no pudieron intervenir.

Dijo que ahora ese modelo neoliberal cambió y el Estado debe brindar los servicios médicos gratuitos ya que está estipulado en la Constitución; “el Estado mexicano debe de proveer de la mejor manera ese acceso a la salud”.

Salieron 13.4 millones de mexicanos de la pobreza por el aumento al salario mínimo, programas del bienestar, inversión pública en obras estratégicas e inversión privada para la creación de empleos.