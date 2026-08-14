Exhorta FGE a revisar NIV antes de comprar un vehículo
Revisar que el Número de Identificación Vehicular coincida en el auto y documentos es una medida clave para prevenir fraudes.
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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) exhortó a la ciudadanía a tomar medidas de prevención antes de adquirir un vehículo, entre ellas, revisar cuidadosamente su Número de Identificación Vehicular (NIV).
El NIV (número de serie) es un código alfanumérico de 17 caracteres asignado a cada vehículo, por lo que su correcta identificación constituye un elemento importante para comprobar que la unidad y sus documentos correspondan entre sí.
Como parte de las medidas de seguridad, se recomienda localizar el NIV en los diferentes puntos donde puede encontrarse en el vehículo y comprobar que sea exactamente el mismo en cada uno de ellos.
Entre estos sitios se encuentran el tablero, debajo del capó, en el marco de la puerta del conductor, en el chasis y en el parachoques delantero.
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De igual manera, es necesario comparar el código visible en la unidad con el asentado en la documentación correspondiente y verificar que no existan diferencias, alteraciones o inconsistencias.
La Fiscalía recordó que realizar estas comprobaciones antes de efectuar una compra puede contribuir a prevenir fraudes y evitar la adquisición de vehículos con posibles irregularidades.
Antes de comprar: verifica, compara y confirma que el NIV sea el mismo en el vehículo y en sus documentos.
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Redacción
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