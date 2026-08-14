INFONAVIT amplía horarios para atención en SLP

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El INFONAVIT amplió los horarios de atención en sus oficinas de la ciudad de San Luis Potosí, con el objetivo de acercar sus diferentes productos de financiamiento a los derechohabientes y ofrecer alternativas de pago a quienes enfrentan dificultades para cubrir sus mensualidades.

La atención en el Centro de Servicio INFONAVIT (CESI) San Luis Potosí, ubicado en avenida Venustiano Carranza #720, primer piso, colonia Moderna, se brinda de lunes a viernes, en un horario de 08:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Las y los asistentes podrán:

-Saber si cuentan con la precalificación para adquirir un crédito.

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-Recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno.

-Solicitar un financiamiento para construir, reparar o mejorar su patrimonio y para pagar una hipoteca bancaria.

-Obtener una reestructura para poner al corriente su financiamiento.

Las personas que tengan un crédito que era impagable recibirán información sobre los beneficios que obtuvieron con la implementación del programa INFONAVIT Solución Integral, los cuales van desde reducciones importantes al saldo, la tasa de interés o la mensualidad, hasta la liquidación completa del financiamiento.

Además, los interesados podrán recibir información acerca del Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual permite adquirir vivienda a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, tienen al menos seis meses de antigüedad laboral y no cuentan con un crédito hipotecario.

Es importante que las y los derechohabientes actualicen sus datos personales: teléfono, correo electrónico y dirección, en Mi Cuenta INFONAVIT (www.micuenta.infonavit.org.mx) o en los Centros de Servicio del Instituto. En el INFONAVIT todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios, bajo la premisa de que la vivienda es un derecho, no una mercancía.