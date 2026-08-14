Ubicados, presuntos asesinos de universitario: JGTS
Fue víctima colateral de una riña; la CEEAV brindará apoyo integral para los deudos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ya se tienen identificados a dos presuntos asesinos de Gabriel Salvador Martínez Flores, estudiante de 21 años de la Facultad de Derecho de la UASLP, cuyo crimen fue cometido el pasado 7 de agosto en la colonia capitalina Rural Atlas.
Así lo dio a conocer J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno (SGG) del Estado, quien expuso tras las investigaciones se logró ubicar a los dos agresores.
Describió que los supuestos criminales formarían parte de un grupo pandilleril de la zona, quienes el día de los hechos sostenían una riña con una agrupación rival, momento en que el alumno recibió la agresión con arma de fuego.
Es decir, el asesinato del joven no se trató de una confusión, sino de una víctima colateral, complementó. Lo que significaría que la pareja iba pasando por el lugar de la reyerta y él recibió los impactos de bala.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"En cualquier momento avanzará el asunto como en cualquier otro donde similar, y donde se han resultado con éxito las investigaciones", comentó.
Refirió que la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) brindará apoyo integral para los deudos, es decir, legal, económico y psicológico cuando así lo requieran y necesiten.
Exigen esclarecer homicidio de estudiante y atleta de la UASLP
Familiares enviaron carta a Claudia Sheinbaum para evitar que el caso quede impune
"Antes que otra cosa, nuevamente reiterar nuestro pésame a los amigos y familiares de este joven universitario, Gabriel Salvador. Hemos estado platicando el asunto con la autoridad investigadora", remató.
no te pierdas estas noticias
No se ha detectado 'huachicol' en gasolineras capitalinas: EGC
Rolando Morales
La mayoría de las estaciones están al día en sus obligaciones municipales, señala el alcalde
Ejidatarios de Escalerillas exigen respeto a sus tierras
Ana Paula Vázquez
La diputada Aranza Puente es señalada por su falta de apoyo a los habitantes
INFONAVIT amplía horarios para atención en SLP
Redacción
Los derechohabientes pueden consultar precalificaciones y solicitar financiamiento para vivienda y mejoras.