Productores, en desacuerdo con la oferta federal

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles el gobierno federal anunció que durante las mesas de negociación con los productores de maíz del Bajío se acordó un apoyo de 950 pesos por tonelada. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la medida beneficiará a más de 90 mil campesinos de esa región del país.

Sin embargo, los agricultores del Movimiento Agrícola Campesino expresaron que “eso no es un acuerdo, es una simulación”, y reiteraron su demanda de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, detalló durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional que el acuerdo beneficiará a productores de hasta 20 hectáreas, que representan entre 96% y 98% de los agricultores del Bajío.

Dijo que, se respaldará la producción de un millón 400 mil toneladas de maíz, con un límite de 200 toneladas por productor.

Los campesinos no se mostraron convencidos por el acuerdo; señalaron que continuarán las reuniones de trabajo, y aunque aceptaron levantar los bloqueos, durante el día mantuvieron algunos cortes, sobre todo en Guanajuato y Michoacán, que levantaron por la noche.

Tras casi cinco horas de negociación durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, señalaron que “no hay un precio de garantía como tal”.

“Vamos a tener reuniones de trabajo para las reglas de operación, vamos a trabajar en conjunto. También vamos a trabajar en conjunto con la industria para ver si podemos mejorar el precio que teníamos de base de 5 mil 200 pesos”, explicó Édgar Ortiz, productor representante de Jalisco.

El líder de Comité Promejoramiento del agro guanajuatense, Rubén Vázquez de la Rosa, señaló que no todos los productores aceptaron, por lo que siguen en protesta.

Por su parte, el Movimiento Agrícola Campesino expresó que “eso no es un acuerdo, es una simulación”, y enfatizó que su demanda es de 7 mil 200 pesos por tonelada.

“Nos ofrecen un precio que no paga ni el sudor de nuestras manos. ¿Cómo se atreven a hablar de solución cuando el fertilizante, el diesel y las semillas están por las nubes?”, argumentó.