Las mujeres enfrentan mayor riesgo en accidentes automovilísticos

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSA).- La

es uno de los principales aspectos que cualquiera considera antes de

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, y no es para menos, pues losson eventos muy comunes en todo el mundo.Lamentablemente, este tipo de colisiones pueden llegar a ser mortales y aunque la mayoría de loscuentan sistemas que ofrecen unpara los ocupantes, no todos los grupos de personas se benefician por igual en esto.Un estudio del Instituto deVehicular de lareveló que cuando hay dos ocupantes de diferente sexo en un auto, las mujeres tienen más probabilidades de sufrir lesiones que los hombres durante un accidente.¿Por qué las mujeres tienen más riesgo de lesionarse en un accidente?La institución analizó losaustriacos de los años 2012 a 2024 y a través decon modelos humanos virtuales llegaron a la conclusión de que las mujeres sufren lesiones con una frecuencia desproporcionadamente mayor, especialmente en el pecho, la columna, los brazos y las piernas. Además, el riesgo aumenta para quienes tienen más de 50 años.Una de las razones principales es que, durante décadas, el punto de referencia para lade los autos estaba basado en el "". El estudio explica que incluso el llamadoes simplemente una versión reducida del modelo masculino, lo que no representa de manera realista lasde las mujeres promedio como el ancho pélvico, la circunferencia del pecho y la geometría del hombro."Laspequeños. Y las modelos de mujeres muy pequeñas y menudas a menudo no son capaces de representar lo que observamos en los accidentes", explica la coordinadora del proyecto,Otro aspecto que influye directamente en el riesgo de lesiones en un accidente de auto, tanto para mujeres como para hombres, es la posición del asiente en el lado del pasajero, pues en caso de que esté colocado muy atrás o reclinado provoca que losy cinturones depierdan efectividad, pues no están diseñados para posiciones "no estándar".¿Qué aspectos en materia dedeben mejorar?De acuerdo con la, los sistemas dede los autos como los cinturones y losdeben volverse más inteligentes. La institución recalca que se necesitany que los futuros procedimientos de aprobación deberían estipular diferentes formas de carrocería y posiciones de asiento.Finalmente,, recalca que es importante no sentarse demasiado atrás, es necesario enderezar el respaldo y colocar el cinturón de manera que el regazo quede sobre ely el cinturón de hombro pase sobre la clavícula.Los accidentes pueden ser mortales; por ello, es fundamental, respetar todas las señales de tránsito y usar el cinturón de