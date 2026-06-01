Radiografía de la lista de Aguirre para el Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- En menos de 10 días, la

comenzará su aventura en la

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deEl próximo, el Tricolor disputará elcontra Sudáfrica sobre la cancha delPara enfrentarse a los Bafana Bafana y a sus demás rivales (Corea del Sur y Chequia) en latendrá aa su disposición.Durante la noche de este, elreveló lapara el(Santos),(AEL Limassol),(Chivas), Israel Reyes (América),(PAOK), César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Luis Romo (Chivas), Edson Álvarez (Fenerbahce),(Atlético de Madrid),(Betis),(Chivas), Luis Chávez (Dinamo Moscú), Erik Lira (Cruz Azul),(Xolos), César Huerta (Anderlecht), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Alexis Vega (Toluca),(Al-Qadisiya), Armando González (Chivas),(Fulham),(Milan), Roberto Alvarado (Chivas) y Guillermo Martínez (Pumas) fueron los elegidos por el experimentado director técnico.El seleccionador nacional apostó por unay juventud, ya que elde esta generación es deEl jugador de mayor edad escony el más joven escon 17.Entre los 26 llamados, hay(España),(Colombia) y(Argentina).Además de(Alaska) y(Illinois).De laconvocó a(Santos),(Chivas), Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca), Luis Romo (Chivas),(Chivas), Erik Lira (Cruz Azul),(Xolos), Alexis Vega (Toluca), Armando González (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas) y Guillermo Martínez (Pumas).Mientras que del extranjero, llamó a 14, siendo 13 de equipos de Europa y uno de Asia.(Chipre),(Grecia), César Montes (Rusia), Johan Vásquez (Italia), Mateo Chávez (Países Bajos), Edson Álvarez (Turquía),(España),(España), Luis Chávez (Rusia), César Huerta (Bélgica), Orbelín Pineda (Grecia),(Inglaterra) y(Italia).es el jugador que milita en una Liga del continente asiático: ladeCabe resaltar que de los 26 que aparecen en la lista definitiva de la, 12 formaron parte de la convocatoria en, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado,y Alexis Vega.Por lo que los otros 14 llamados estarán viviendo su primera participación en una, Israel Reyes, Mateo Chávez,, Erik Lira,, César Huerta,, Armando González,y Guillermo Martínez."El" ya eligió a losque representarán a laen, donde su objetivo será aprovechar lapara llegar lo más lejos posible.