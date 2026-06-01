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Beca Rita Cetina: así quedó el calendario de pagos de mayo-junio

Los depósitos se realizarán en tarjetas del Banco del Bienestar y estarán disponibles según el calendario oficial.

Por El Universal

Junio 01, 2026 02:13 p.m.
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Beca Rita Cetina: así quedó el calendario de pagos de mayo-junio
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      El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ),

      Julio León Trujillo
      , dio a conocer esta mañana el calendario oficial

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      para la dispersión de pagos de la Beca Rita Cetina a beneficiarios de continuidad.
      Este programa impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la CNBBBJ pretende disminuir la deserción escolar a nivel nacional brindando un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos a las familias con al menos un hijo inscrito en secundarias públicas de México. La beca otorga 700 pesos adicionales por cada estudiante de la misma familia registrado que también curse algún grado del nivel escolar.
      Los pagos que se realizarán en los próximos días corresponden al bimestre mayo-junio de 2026 y son el último depósito de este ciclo escolar que recibirán las familias, pues en julio y agosto se suspende la beca por el cierre de año académico.

      ¿Cuándo recibirás tu depósito de la Beca Rita Cetina 2025-2026?

      De acuerdo con el calendario de pagos emitido esta mañana, hoy mismo comienzan las dispersiones a las y los beneficiarios de continuación de la Beca Rita Cetina. Este lunes 1 de junio recibirán su pago aquellos derechohabientes cuyo primer apellido comience con las letras A y B.
      Se tiene programado realizar los depósitos a todos los beneficiarios de manera escalonada en las próximas dos semanas y en el siguiente orden:
      Martes 2 de junio: letra C
      Miércoles 3 de junio: letras D, E y F
      Jueves 4 de junio: letra G
      Viernes 5 de junio: letras H, I, J, K y L
      Lunes 8 de junio: letra M
      Martes 9 de junio: letras N, Ñ, O, P y Q
      Miércoles 10 de junio: letra R
      Jueves 11 de junio: letra S
      Viernes 12 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y Z
      Es importante recordar que los depósitos se realizan directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar otorgadas a cada familia. El recurso estará disponible en la cuenta a partir del día mencionado en el calendario, sin embargo, no es necesario acudir a retirarlo inmediatamente.
      Asimismo, se puede disponer del dinero retirándolo sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, pagando con la tarjeta en negocios, tiendas o establecimientos que acepten este método y/o con transferencias realizadas a través de la aplicación oficial del banco.

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