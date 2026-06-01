Beca Rita Cetina: así quedó el calendario de pagos de mayo-junio

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El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ),

, dio a conocer esta mañana el

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para lade laa beneficiarios de continuidad.Este programa impulsado por la(SEP) y la CNBBBJ pretende disminuir la deserción escolar a nivel nacional brindando undea las familias con al menos un hijo inscrito en secundarias públicas de México. La beca otorga 700 pesos adicionales por cada estudiante de la misma familia registrado que también curse algún grado del nivel escolar.Los pagos que se realizarán en los próximos días corresponden al bimestre mayo-junio de 2026 y son elde este ciclo escolar que recibirán las familias, pues en julio y agosto sepor el cierre de año académico.¿Cuándo recibirás tu depósito de la2025-2026?De acuerdo con elemitido esta mañana, hoy mismo comienzan las dispersiones a las y losde la. Este lunes 1 de junio recibirán su pago aquellos derechohabientes cuyo primer apellido comience con las letras A y B.Se tiene programado realizar los depósitos a todos los beneficiarios de manera escalonada en las próximasy en el siguiente orden:Martes 2 de junio: letra CMiércoles 3 de junio: letras D, E y FJueves 4 de junio: letra GViernes 5 de junio: letras H, I, J, K y LLunes 8 de junio: letra MMartes 9 de junio: letras N, Ñ, O, P y QMiércoles 10 de junio: letra RJueves 11 de junio: letra SViernes 12 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y ZEs importante recordar que los depósitos se realizan directamente a lasotorgadas a cada familia. El recurso estará disponible en la cuenta a partir del día mencionado en el calendario, sin embargo, no es necesario acudir a retirarlo inmediatamente.Asimismo, se puede disponer del dinero retirándolo sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, pagando con la tarjeta en negocios, tiendas o establecimientos que acepten este método y/o con transferencias realizadas a través de la aplicación oficial del banco.