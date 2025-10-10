Protegen santuario de tortuga golfina

Ciudad de México.- Tras la llegada de más de 200 mil tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea) a las costas del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desplegó operativos de vigilancia y protección en el Santuario Playa Morro Ayuta para proteger la anidación de la especie.

En recorridos realizados del 4 al 7 de octubre, personal de la dependencia cubrió 15 kilómetros del litoral para proteger los nidos y evitar el saqueo de huevos, común en la zona, ya que registró un estimado de 200 mil nidos y la producción de cerca de 20 millones de huevos.

Profepa alertó que estas acciones se realizan porque, aunque la tortuga golfina es la especie más abundante en México, enfrenta amenazas por depredación natural, fauna doméstica y actividades humanas que comprometen su reproducción, como el saqueo o el turismo masivo.

Indicó que mantendrá vigilancia diurna y nocturna en coordinación con la Semar, con la posibilidad de realizar detenciones por saqueo o tráfico de huevos, así como acciones preventivas para reducir el impacto humano durante el periodo de anidación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El organismo recordó que la protección de esta especie es esencial para el equilibrio de los ecosistemas marinos y costeros.