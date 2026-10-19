Extorsión, un delito que no se logra disminuir

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- A pesar de todos los operativos y el refuerzo de la estrategia nacional antiextorsión, las estadísticas de víctimas de este delito se mantienen en los últimos nueve meses de 2026, no se ha logrado bajar y, en promedio mensual, este delito registra a nivel nacional 950 afectados.

Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentan a nivel nacional en este periodo 8 mil 551 víctimas y de estas, mil 944 están clasificadas como extorsión presencial y 6 mil 607, extorsión por otros medios.

En los últimos siete meses las víctimas de extorsión no han podido disminuir y se han mantenido en 950 por mes; asimismo, el mes más alto fue abril con mil 103 y le sigue marzo con mil 98 denuncias, mayo registró mil 73, con lo que este trimestre fue el más alto del año.

De enero a septiembre de 2026, entre las entidades con el mayor número de víctimas se encuentran Ciudad de México, con mil 274; Estado de México, con mil 268; Nuevo León, con mil 36; Guanajuato, con 992; Morelos, con 582; y Querétaro, con 428.

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Especialistas en seguridad consultados por EL UNIVERSAL consideran que las células delincuenciales realizan una extorsión sistemática, no sólo telefónica.

El 6 de julio de 2025 el gobierno federal lanzó la Estrategia contra la Extorsión, basada en cinco ejes: Generar detenciones mediante investigación e inteligencia; Fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales.

También, aplicar el protocolo de atención a víctimas; Capacitar a operadores del 089 en Manejo de Crisis y Negociación; e Implementar una campaña de prevención nacional.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha detallado que la estrategia cuenta con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias en las que se depositan los cobros de las extorsiones.

El 13 de octubre de este año la SSPC dio a conocer que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión han detenido a 2 mil 170 personas por este delito como resultado de las acciones de inteligencia e investigación, en coordinación con las autoridades federales y estatales.

En Tabasco las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión contra Isabel "N", servidor público de la Policía Estatal, investigado por exigir pagos semanales al personal bajo su mando a cambio de permitirles permanecer en sus funciones.

En Reynosa, Tamaulipas, la fiscalía estatal, con la Secretaría de la Defensa Nacional, capturaron a Jesús Daniel "N", vinculado con el Cártel del Golfo y señalado de obligar a comerciantes a adquirir mercancía de un proveedor relacionado con esta organización criminal como una distinta modalidad de extorsión.

El maestro en seguridad hemisférica Enrique Alberto Rocha Bobadilla menciona que las autoridades federales han manifestado la detención de 2 mil 170 personas con la implementación de la estrategia, pero la realidad es que la incidencia sigue ocurriendo desde reclusorios.

"En los diferentes informes se ha dicho que uno de los mecanismos para atender la extorsión es la colocación de inhibidores en los centros penitenciarios, hacer mayores rondas de revisión para evitar que se tengan dispositivos de teléfono al interior de las cárceles.

"Lo cierto es que... sigue ocurriendo un importante porcentaje de llamadas de extorsión que es donde tenemos mayor presencia desde las cárceles", remarca el investigador.

Reconoce que funciona en términos de prevención la campaña para que las personas llamen al 089, la difusión en medios, presencia en diferentes canales y la insistencia de que la mejor manera de detener este delito es colgar y reportarlo.

Javier Figueroa Castellanos, especialista en seguridad y política criminal, dice a El Gran Diario de México que existe un tipo de gobernanza delictiva, la idea básica es que la incidencia de este fenómeno está relacionada con grupos criminales, pero se requiere llevar el análisis a otro nivel, porque las organizaciones delictivas comienzan a ejecutar una extorsión sistemática.

Abunda que los criminales están realizando este tipo de delitos y obedece a los mecanismos que permiten coexistir con otro tipo de actividades ilícitas.

Figueroa Castellanos refiere que esta estructura criminal se dedica a la extorsión, pero está ligada a condiciones de gobernanza de criminalidad, donde hay altos niveles de corrupción.

Nancy Canjura Luna, vocera e investigadora de Causa en Común, refiere que, en el caso de la Ciudad de México, las cifras de este ilícito se explican por el hecho que se persiguen de oficio.

Califica como complicado que las estadísticas dibujen la realidad del país.

"Por ejemplo, tenemos mil extorsiones en alguna entidad, estamos hablando de que, en términos generales, el promedio de la cifra negra es aproximadamente de 90% a 95%.

"Lo que estamos viendo es una fracción muy pequeña de las extorsiones que efectivamente ocurren", precisa la vocera.

Interrogada sobre la Estrategia Nacional contra la Extorsión en México, la investigadora resalta que desde la perspectiva que tienen no hay una estrategia real.

Puntualiza que en el caso de las detenciones se requiere transparencia, porque se desconoce dónde están esas personas, cuántas efectivamente fueron sentenciadas, cuántos años de pena están pagando por ese evento. "No hay un fortalecimiento de la procuración de justicia".

Canjura Luna asevera que para prevenir la "extorsión por otros medios" se tiene un componente ciudadano, por ejemplo, las recomendaciones de no responder llamadas de números que no conocemos, tampoco proporcionar información tan libremente en redes sociales, entre otras.

En el caso de la "extorsión presencial", está en la acción de la autoridad brindar la confianza al ciudadano que no hay una colusión con los criminales.

Armando Rodríguez Luna, consultor independiente en el análisis de riesgos políticos, sociales y de seguridad, señala que el gobierno federal se ha enfocado en combatir la extorsión telefónica a partir de campañas en medios de comunicación.

Así como en canales oficiales, las autoridades informan a la población que en caso de recibir llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp no caigan en este tipo de engaños.

"Entonces, se reduce la cantidad de víctimas, porque en la medida en que se informa a la población de este tipo de acciones o intimidación dejan de caer.

"Otra de las cuestiones en las que se ha enfocado el gobierno federal es en fomentar la denuncia del cobro de piso en los negocios... No ha tenido tanto éxito", enfatiza Rodríguez Luna.

La especialista en seguridad Georgina Rodríguez expone que la extorsión es el único delito de alto impacto que no ha disminuido en los últimos cinco años, al contrario, va en aumento.

Recuerda que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la extorsión es el delito de mayor impacto a la ciudadanía, más que los homicidios y el robo.

"La extorsión afecta socialmente, económicamente y justo se creó la ley el año pasado", puntualiza la especialista en seguridad.